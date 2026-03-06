Claudia Cotaina: "La violencia contra las mujeres existía y en algunos casos llegó a judicializarse en Formentera hace más de un siglo"

La investigadora Claudia Cotaina ha detallado dentro del especial dedicado al 8M de Más de Uno Ibiza y Formentera cómo ha sido el proceso de elaboración junto a algunos de los resultados más relevantes de su beca de Igualdad y LGTBI+ 2024 que presenta este martes 10 de marzo a las 18.30 horas en la Sala de Plenos de la isla.

Concretamente, Cotaina ha explicado que bajo el título Dones que estimen a les dones, violències i xarxes de sororitat a Formentera al segle XX hay un trabajo que "recupera testimonios y documentos sobre las violencias machistas, las redes de sororidad y las relaciones afectivas entre mujeres en la isla durante el siglo XX que ha sido posible gracias a una investigación que se ha desarrollado desde finales de 2024 hasta enero de este año" y que ha surgido con el objetivo "de recuperar la memoria histórica de las mujeres de la isla".

Para ello, la investigadora ha decidido dividir el estudio en tres grandes bloques, uno sobre la violencia machista en Formentera a lo largo del siglo XX, otro sobre las redes de apoyo y ayuda entre mujeres y, un tercero y último, sobre el amor y la afectividad entre mujeres en una sociedad pequeña y cerrada como la formenterense de aquella época. Y todo ello, gracias a una combinación de "labor documental" con un amplio trabajo de campo donde ha rastreado archivos históricos, expedientes judiciales y registros desde finales del siglo XIX hasta los años noventa y donde ha recogido testimonios orales de mujeres de distintas generaciones "llegando a entrevistar a unas 50 mujeres y hablar con otras 100 personas".

En este sentido, Cotaina, ha asegurado que uno de los aspectos más impactantes del trabajo "es la constatación de que la violencia contra las mujeres existía, se sufría y en algunos casos incluso llegó a judicializarse desde hace más de un siglo, aunque entonces no se nombrara como hoy" y es que ha logrado encontrar casos documentados desde finales del siglo XIX "donde se reflejan una violencia económica, física, psicológica y verbal que durante décadas estuvo profundamente normalizada".

Al mismo tiempo, la investigación también aborda cómo vivieron muchas mujeres sus relaciones de apoyo mutuo y sus estrategias para salir adelante en contextos de desigualdad e "incorpora una tercera mirada menos habitual en este tipo de estudios, la de las relaciones afectivas y amorosas entre mujeres en Formentera durante el siglo XX" y que según Cotaina, tras las entrevistas, muchas mujeres mayores aseguraban que "eso no pasaba en Formentera" aunque al mismo tiempo ha reconocido que entre generaciones más jóvenes "sí han surgido testimonios sobre las dificultades de vivir libremente ese tipo de relaciones en una isla donde todo el mundo se conoce".