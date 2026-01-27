La chef Rosina Walter lleva el producto de kilómetro cero de Ibiza a Madrid Fusión

Madrid Fusión se ha convertido en el escaparate de la gastronomía de Ibiza, donde los productos locales y de kilómetro cero son los auténticos protagonistas. El stand del Consell d’Eivissa ha acogido a Rosina Walter, chef del restaurante Aubergine by Atzaró, encargada de sorprender a periodistas e influencers con un menú que fusiona tradición, innovación y productos locales.

En una entrevista en Onda Cero, Walter nos ha explicado los detalles de la presentación, a través de una carta que recorre la isla: desde una coca elaborada con trigo antiguo de Ibiza y verduras del huerto propio, pasando por alcachofas de temporada acompañadas de hierbas y quesos locales, hasta una versión de caldereta con cigala, gamba roja y mero ibicencos. El postre también ha contado con productos de proximidad, como miel y queso de pequeños productores de la isla.

La chef ha destacado en Onda Cero la importancia del kilómetro cero y del producto local en su cocina, señalando que tanto residentes como turistas cada vez valoran más los sabores auténticos de Ibiza. Según Walter, la gastronomía ibicenca seguirá en los próximos años recuperando tradición y naturalidad, combinando raíces locales con toques personales de creatividad.

La presencia de Aubergine en Madrid Fusión refuerza la estrategia del Consell d’Eivissa de promocionar la cocina de Ibiza más allá del verano, mostrando que la isla no solo es sol y playa, sino también un destino gastronómico de calidad, sostenible y lleno de identidad.