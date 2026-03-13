Sant Antoni se convierte el 14 y 15 de marzo en punto de encuentro de la élite del patinaje en línea nacional

Ibiza volverá a convertirse el fin de semana del 14 y 15 de marzo en punto de encuentro del patinaje en línea a nivel nacional gracias a que el Pabellón Siroco Sa Pedrera de Sant Antoni acogerá por primera vez en Baleares una de las pruebas de la liga de Inline Freestyle femenino que organiza el club ibicenco Ibiza Patina.

Por ello, Más de Uno Ibiza y Formentera se ha desplazado hasta la Villa de Portmany para conocer al club y a esta competición que acogerá a medio centenar de deportistas de distintos puntos de España, incluyendo el equipo femenino de Ibiza Patina, y en la que según ha explicado su presidenta, Elina Rastamo, incluirá varias modalidades. Así, por ejemplo, el sábado desde las 09.30 se disputarán el speed slalom, "donde las patinadoras deben recorrer una línea de conos a un solo pie en apenas cinco segundos, evitando derribarlos"; las de derrape o drift, "similares a los derrapes de los coches pero sobre patines" y el salto de altura, "donde las deportistas pueden superar el metro de altura aterrizando únicamente sobre las ruedas". Mientras, el domingo estará dedicado a la modalidad más artística, el Classic, "con un programa individual de dos minutos en el que cada patinadora combina técnica y expresión coreográfica sobre una línea de conos".

En este sentido, "la competición estará abierta al público, ofreciendo una oportunidad para descubrir una disciplina deportiva todavía poco conocida en la isla pero que cada vez gana más seguidores" y por ello, desde el club esperan que este evento "ayude a dar visibilidad al patinaje en línea y a seguir ampliando la afición en Ibiza".

No en vano, el club Ibiza Patina, que organiza el evento, cuenta, según Rastamo, "con unos 250 deportistas entre alumnos y competidores" y es que esta entidad "creada oficialmente en 2014 y con actividad desde 2011, trabaja tanto en patinaje recreativo como en competición y desarrolla actividades en numerosos centros escolares de la isla, además de entrenamientos para adultos y eventos populares para fomentar este deporte".