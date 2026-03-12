Alejandra Gámez: “Raíces en España, negocios con futuro”, una iniciativa formativa destinada a personas migrantes que desean emprender o integrarse laboralmente en el país.

Alejandra Gámez impulsa un curso para ayudar a migrantes a emprender en España y entender el sistema legal

Declaraciones realizadas durante una entrevista en el programa Más de Uno Ibiza y Formentera de Onda Cero

La presidenta de AE Cuatro Baleares, Alejandra Gámez, ha anunciado la puesta en marcha del curso “Raíces en España, negocios con futuro”, una iniciativa formativa destinada a personas migrantes que desean emprender o integrarse laboralmente en el país. La responsable de la asociación explicó los detalles del proyecto durante una entrevista en el programa Más de Uno Ibiza y Formentera de Onda Cero.

Durante la conversación, Gámez explicó que la asociación nació con el objetivo de apoyar a empresarios y emprendedores extranjeros que quieren desarrollar su proyecto profesional en España respetando el marco legal y la cultura del país. “Queremos que las personas que llegan puedan crecer en España, no solo económicamente, sino integrándose y formando parte de la sociedad”, señaló.

La entidad reúne a profesionales de diferentes ámbitos —abogados, gestores o especialistas en marketing— que trabajan en red para orientar a quienes llegan a las Islas Baleares con intención de emprender. Según explicó Gámez, muchos migrantes llegan sin conocer aspectos básicos del sistema administrativo español, lo que complica su integración.

“Muchos entran como turistas y luego se encuentran con una realidad complicada: no saben qué es el padrón, cómo regularizar su situación o cómo iniciar un negocio”, afirmó.

El curso, que se celebrará los días 19 y 20 de marzo, pretende ofrecer herramientas prácticas para comprender el funcionamiento del sistema institucional y jurídico en España. La formación abordará aspectos como la Constitución española, los derechos y deberes de los ciudadanos, la ley de extranjería, la homologación de estudios y el uso del certificado digital.

Gámez subrayó que conocer estos procedimientos puede facilitar tanto la integración de los migrantes como el trabajo de la administración pública. “Si el ciudadano llega con los deberes hechos, el funcionario puede tramitar su expediente más rápido”, explicó.

Asimismo, destacó la importancia de fomentar la formación y el conocimiento de las normas para evitar situaciones de vulnerabilidad laboral. “La forma de poder exigir derechos es estar regularizado y conocer el sistema”, apuntó.

Desde AE Cuatro Baleares también se trabaja en la creación de redes empresariales entre profesionales extranjeros que ya residen en España, con el objetivo de generar oportunidades de empleo, cooperación empresarial y emprendimiento.

Finalmente, Gámez animó a las personas interesadas a informarse a través de las redes sociales de la asociación y participar en futuras iniciativas formativas. “Extranjería cambia constantemente y es importante estar informados para poder aprovechar las oportunidades legales que ofrece España”, concluyó.