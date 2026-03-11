Jessica Juan: "Formentera mantiene un encanto único gracias a que muchos establecimientos siguen apostando por la autenticidad"

La vicepresidenta de la Asociación de Bares, Restaurantes y Ocio Nocturno (ABRO) de PIME Formentera, Jessica Juan, ha pasado por el espacio Formentera al día del 11 de marzo para explicar cómo afronta el sector la inminente reapertura de bares, restaurantes y kioscos en la isla, tras la publicación del calendario de aperturas de 2026.

En este sentido Juan ha reconocido que este momento del año genera "nervios y un poco de estrés ya que hay muchos negocios llevan por lo menos dos meses preparando su puesta a punto" aunque también ha incidido en que este año algunos se lo pensarán un poco más "porque este año la Semana Santa llega demasiado pronto y porque debido al tiempo que hemos tenido las estaciones de esquí estarán repletas".

Cartel informativo de las principales aperturas en Formentera | Redacción

Al mismo tiempo ha destacado que uno los principales desafíos es la falta de vivienda para los trabajadores, un problema que calificó de "gran problema" y que, según sus palabras, "ya condiciona la continuidad de algunos negocios". De hecho, la vicepresidenta de ABRO ha confirmado que muchos de los negocios tienen que buscar alojamiento "como sea" para completar su plantilla y casi a la desesperada ha asegurado que "no se conoce la solución por más que se ha trasladado el problema a las administraciones".

Por último, en cuanto al atractivo gastronómico de la isla, Juan ha subrayado que Formentera "mantiene un encanto único gracias a que muchos establecimientos siguen apostando por la autenticidad" y que el secreto de la isla "es hacer las cosas bien y hacer las cosas de aquí, seguir con las cosas típicas y no perder la esencia".

Visita institucional, peticiones al Estado, agenda y deporte

Por otro, Formentera al día, ha vuelto a incluir un amplio repaso a la actualidad de la isla incluyendo la la visita del conseller balear de Educación a las obras de ampliación del Instituto Marc Ferrer y al proyecto de reforma del Colegio del Pilar de la Mola, que podrían estar listos para el próximo curso.

Raquel Guasch y Óscar Portas | Redacción

Incluso, se ha abordado la petición del presidente del Consell, Óscar Portas, a la directora insular del Estado Raquel Guasch para agilizar las pruebas de determinación de edad de menores migrantes, para la retirada de pateras acumuladas en la zona de residuos para que vuelva la unidad de la Guardia Civil de Tráfico, así como el inicio del repintado de la señalización viaria en Sant Francesc y la apertura de la segunda convocatoria para obtener el permiso local de taxi.

Inicio de los trabajos de repintado en Sant Francesc | Redacción

Finalmente, se ha repasado la agenda cultural con exposiciones y conciertos y la actualidad deportiva, incluido el empate de la SD Formentera en la jornada 25 de Tercera Federación.