Carmen Vargas: “Ojalá llegue el día en que no tengamos que conmemorar el Día Internacional del Cáncer Infantil”

Con motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil que se celebra cada año el 15 de febrero, Carmen Vargas, delegada en las Pitiusas de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer en Baleares (Aspanob), ha pasado por los micrófonos de Onda Cero para reflexionar sobre el papel que juega la asociación y las administraciones en la atención y cuidado de los niños y sus familias que sufren esta enfermedad.

En ellos, Vargas ha dejado una reflexión tan contundente como emotiva con motivo de esta conmemoración asegurando con sinceridad y experiencia, que la celebración de este día "es agridulce porque nos recuerda que la enfermedad sigue presente" y aludió a que ojalá llegue el día en que no haya que conmemorarlo porque será señal de que no hay ningún niño con cáncer en el mundo.

Al mismo tiempo, también ha incidido en la necesidad de "visibilizar la causa y el trabajo de asociaciones como Aspanob, que acompañan a las familias en uno de los momentos más duros de sus vidas", confirmando que a día de hoy la entidad atiende a cinco familias en tratamiento, registrándose dos nuevos casos en 2026. Y en este sentido, ha asegurado que su principal herramienta de apoyo "son los pisos de acogida en Palma y Barcelona, fundamentales para que las familias puedan afrontar los largos periodos de hospitalización lejos de casa" junto a otras viviendas de alquiler social para adultos y familias con otras patologías que se han conseguido gracias a otros acuerdos.

Por otro lado, Vargas ha subrayado que el apoyo emocional es una de las grandes asignaturas pendientes recordando que la oncología infantil "no puede tratarse en Ibiza y que eso obliga a separar a las familias, dejando a padres, hermanos y abuelos en una situación de enorme vulnerabilidad emocional" y por ello ha confirmado que lleva años "impulsando la creación de un programa específico de acompañamiento psicológico para quienes se quedan en la isla aunque para ello se requiere financiación y profesionales especializados".

Sin embargo, la delegada en las Pitiusas de Aspanob, cuya sede en Ibiza ha quedado inutilizada tras el temporal de octubre, ha destacado la solidaridad constante de la ciudadanía y la importancia del voluntariado, imprescindible para organizar eventos y recaudar fondos y ha recordado que cualquier persona puede hacerlo mediante donativos, bizum o sumándose como voluntaria "porque Aspanob existe porque existen los niños de Ibiza, Formentera y Menorca y sin ellos, la asociación no tendría razón de ser".