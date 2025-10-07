Carmen Cárcel: “La recuperación está siendo posible gracias a un trabajo ejemplar conjunto de vecinos, comerciantes y el Ayuntamiento de Ibiza”

Carmen Cárcel, presidenta de la Asociación de vecinos de Es Pratet, uno de los barrios más dañados de la ciudad de Ibiza, y dueña de la pastelería Bon Gust como fueron aquellas horas de hace una semana y como dejaron “puertas arrancadas, muebles arrastrados, calles anegadas, escombros, maderas por las calles en algo que no había visto en los 31 años que llevo viviendo en la isla”.

Sin embargo, sin perder la sonrisa, Cárcel ha destacado “la fuerza de los vecinos y su capacidad de resiliencia frente a la adversidad”, ha asegurado que “gracias a todos al tercer día empezamos a resucitar ya que desde el primer momento hubo vecinos dispuestos a echar una mano con una escoba, una fregona, un trapo o un cocido” y que la recuperación “ha sido un trabajo conjunto entre los vecinos, los comercios afectados y el Ayuntamiento de Ibiza”.

Carmen Carcel con Manu Gon durante la entrevista | Redacción

Y es que ha confirmado que, si bien el primer día “los servicios municipales tardaron en llegar porque eran muchas las zonas afectadas, después la limpieza y retirada de escombros se ha hecho de manera ejemplar, permitiendo que los comercios y calles comenzáramos a recuperar la normalidad”.

Aún hay material acumulado en distintas partes de la ciudad de Ibiza | Manu Gon

Además, más allá de los daños materiales, la presidenta de Es Pratet ha destacado la “solidaridad del barrio” con vecinos ayudando a los más afectados, colaboración en la limpieza y apoyo a personas con movilidad reducida y que permitieron que las actividades programadas por la asociación, como conciertos y sorteos, “también han servido para devolver algo de alegría y cohesión al barrio después de la tragedia”.