Lola Penín: “Ante situaciones catastróficas siempre sale lo mejor de las personas de Ibiza”

La concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ibiza, Lola Penín, ha relatado en Más de Uno Ibiza y Formentera cómo se desarrollaron las intensas jornadas de trabajo durante el paso de la borrasca Ex Gabrielle y es que, sólo, entre el martes y el jueves de la semana pasada, el consistorio activó un dispositivo de emergencias sociales que ofreció refugio, alimentación y atención a más de 160 personas.

Penín ha explicado que la respuesta comenzó con la instalación de una carpa cedida por el Consell d’Eivissa en el Recinto Ferial ante la imposibilidad de utilizar el polideportivo de Es Pratet, que había quedado inundado y que desde ese momento, “todo el personal de Bienestar Social, los operarios municipales, Cruz Roja y las ONG colaboradoras se pusieron manos a la obra”, coordinando camas, colchonetas, ropa, mantas y comidas calientes como el arroz que preparó la ONG World Central Kitchen para todas las personas acogidas el tercer día del operativo.

Lola Penín, concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ibiza | Redacción

Además, la concejala ha recordado que se realizaron intervenciones especialmente delicadas, como el rescate de una familia con una menor y una mujer embarazada, que fue derivada al programa municipal de emergencia habitacional “que se activa en coordinación con Cruz Roja, Cáritas y Médicos del Mundo para ofrecer alojamiento temporal a familias sin recursos en hostales, apartamentos o centros de baja exigencia”.

Por último, visiblemente emocionada, Lola Penín ha destacado que “gracias al Consell y a la carpa que nos dejaron, pudimos llegar a muchas más personas de lo habitual” y ha subrayado la respuesta solidaria de la sociedad pitiusa y el compromiso de los equipos municipales “demostrando una vez más que ante situaciones catastróficas siempre sale lo mejor de las personas de Ibiza”.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Y finalmente, ha concluido asegurando que “aunque ha sido durísimo, me siento muy orgullosa porque el objetivo de que nadie perdiera la vida se ha conseguido y porque la experiencia servirá para aprender y mejorar los protocolos de actuación ante futuras emergencias”.