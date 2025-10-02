Rafa Triguero: "48 horas después del temporal, en Ibiza se sigue trabajando sin descanso"

"48 horas después del temporal, en Ibiza se sigue trabajando sin descanso para volver a la normalidad", según ha explicado el alcalde de Ibiza, Rafa Triguero, en los micrófonos del programa 'Más de Uno Ibiza y Formentera'. "Unas 400 personas de los servicios de Emergencias, junto a la maquinaria pesada de la UME, continúan en la zona cero", ha asegurado.

La prioridad del Ayuntamiento ahora es poder abrir el tráfico en la Avenida de Santa Eulària, así como recuperar el suministro eléctrico en tres bloques, que siguen sin electricidad. Así lo ha explicado el alcalde de Ibiza, Rafa Triguero, en los micrófonos de 'Más de Uno Ibiza y Formentera', que ha querido poner en valor el esfuerzo de los vecinos y comerciantes de Ibiza.

Además, ha insistido en la necesidad de que el Gobierno declare a Ibiza como Zona Catastrófica para que lleguen ayudas para poder recomponer la ciudad. Asimismo, esta tarde los más pequeños podrán recuperar las clases extraescolares. Aunque, el CEIP Can Misses es el único centro educativo que no abrirá sus puertas hasta el lunes.