Jordi Grivé: “Aunque la ciudad de Ibiza y sus vecinos han demostrado su fortaleza y capacidad para levantarse aún hay mucho trabajo por hacer”

Una semana después de que el paso de la borrasca Ex Gabrielle dejara más de 300 litros por metro cuadrado en algunas zonas de la isla y zonas muy perjudicadas en la ciudad de Ibiza, el concejal de Medio Ambiente y Limpieza del Ayuntamiento de Ibiza, Jordi Grivé, ha destacado en Onda Cero el “intenso” trabajo que se ha desarrollado durante esta semana con equipos municipales, bomberos, UME y vecinos solidarios “que consiguieron restablecer la movilidad en apenas 48 horas”.

Sin embargo, el propio Grivé ha dejado claro “que, aunque la ciudad y sus vecinos han demostrado su fortaleza y capacidad para levantarse, todavía queda mucho trabajo por hacer” y que ahora buena parte de las atenciones se centran “en el sistema de contenedores soterrados en la Marina, que quedó dañado por la inundación” y en los que se ha trabajado con camiones para vaciar los contenedores y reparar el mecanismo de elevación, mientras se han instalado otros provisionales en superficie para garantizar el servicio de recogida de residuos.

Operarios de la UME trabajando en la limpieza en Ibiza | German G. Lama (Europa Press)

Por otro lado, el concejal de Medio Ambiente y Limpieza también ha resaltado la importancia de apoyar a los vecinos más afectados asegurando que “se han organizado equipos de voluntarios para ayudar a personas con movilidad reducida y a aquellos que han perdido enseres en edificios gravemente dañados” y en los que “la solidaridad y coordinación de toda la ciudad ha sido clave”.

Por último, con respecto a la petición del Ayuntamiento de Ibiza de pedir al Gobierno la declaración de zona catastrófica, Grivé ha asegurado “que permitirá acceder a ayudas económicas para reparar infraestructuras y asistir a los afectados”.