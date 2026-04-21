Álvaro Perez Navazo: “Cada vez más gente ya no quiere venir y beber un Rioja sino conocer el vino de Ibiza”

Onda Cero se ha marchado con su micrófono verde hasta Bodega Can Rich para conocer con su director, Álvaro Pérez Navazo, las novedades de la añada 2025, los nuevos vinos que están conservando en ánforas como hacían los fenicios y un espumoso ancestral elaborado con variedades locales que solo podrá producirse en Ibiza.

En este sentido, Navazo ha confirmado que Can Rich trabaja "con una filosofía que combina tradición y precisión" dando especial importancia "a la viticultura ecológica, el control exhaustivo de la viña mediante sensores y estaciones meteorológicas, y un profundo respeto por el paisaje agrícola de la isla".

Más de Uno Ibiza y Formentera ha hecho parte del programa desde Bodegas Can Rich | Redacción

Una de las grandes novedades "es la recuperación de dos variedades de uva autóctonas que no podrán salir de la isla y que serán exclusivas para los vinos de la tierra de Ibiza" aunque también llama la atención su nueva añada "de vinos frescos y aromáticos", una línea más compleja criada en ánforas "en homenaje a las técnicas fenicias que introdujeron el vino en las Pitiusas" y un espumoso "ancestral del que solo se han producido 999 botellas, elaborado con una única fermentación en botella".

Para conseguir todo esto, Navazo ha detallado cómo la tecnología "se ha convertido en una aliada para afrontar el cambio climático con sensores de humedad, riego de precisión y redes antipalomas que han permitido recuperar hasta un 30% de la cosecha y mejorar la maduración de la uva para que la viña llegue a madurez y que de ahí empiece la calidad".

23 hectáreas de viñedo

Todo ello en unas fabulosas instalaciones ya que la bodega cuenta con dos fincas muy cerca de Sant Antoni que suman 23 hectáreas de viñedo y 20 en las que también se cultivan olivos y otros productos que forman parte del ecosistema agrícola con el objetivo de preservarlos en un lugar "donde la calma lo es prácticamente todo".

Can Rich tiene unas instalaciones espectaculares muy cerca de Sant Antoni de Portmany | Redacción

Algo que ha convencido a los residentes y turistas, ya que Navazo también ha confirmado que muchos visitantes "llegan en pleno verano y encuentran allí un oasis de tranquilidad" y que también llegan atraídos por el auge del enoturismo en Ibiza y el creciente interés por conocer cómo se elaboran los vinos locales. "La gente ya no quiere venir a beber un Rioja sino que quiere probar vinos de Ibiza y eso también se nota en la apuesta que restaurantes y hoteles están haciendo cada vez más por producto local y que nos impulsa a las bodegas a seguir innovando sin perder la esencia".