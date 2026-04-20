Neus Marí Riera: “Fue una sorpresa y una alegría muy grande, porque somos una escuela pequeña, de un pueblo pequeño y de una isla pequeña”.

El CEIP El Pilar de La Mola, referente educativo en Formentera, recibe el Premio de Educación de Onda Cero

El CEIP El Pilar de La Mola, en Formentera, ha sido reconocido con el Premio de Educación de los premios de Onda Cero Ibiza y Formentera, un galardón que pone en valor su modelo pedagógico, su implicación con la comunidad y su capacidad de adaptación a las necesidades reales del alumnado.

Durante su entrevista en Más de Uno Ibiza y Formentera, su directora, Neus Marí Riera, expresó la emoción con la que recibieron la noticia del premio: “Fue una sorpresa y una alegría muy grande, porque somos una escuela pequeña, de un pueblo pequeño y de una isla pequeña”.

Con apenas algo más de treinta alumnos distribuidos en tres aulas mixtas, el centro ha convertido su tamaño en una fortaleza. La directora destacó que precisamente esa dimensión reducida permite una atención mucho más personalizada y flexible.

“Las escuelas grandes no tienen esta facilidad para escuchar tanto lo que tienen alrededor. Nosotros sí podemos adaptarnos mejor a cada niño y a cada grupo”, explicó Marí.

El colegio trabaja con aulas agrupadas por edades, desde Infantil hasta Primaria, lo que favorece la convivencia entre diferentes niveles y una enseñanza más colaborativa. La filosofía del centro apuesta por observar las necesidades concretas de cada alumno en lugar de aplicar un sistema rígido.

“No hemos creado un nuevo sistema, simplemente intentamos mirar lo que tenemos delante y buscar lo que funciona para ese niño y para ese grupo”, señaló.

Uno de los aspectos más destacados de su proyecto educativo es la reducción de deberes tradicionales y la apuesta por una educación más práctica, crítica y adaptada a la realidad familiar de cada alumno.

“No consideramos que la escuela pública deba generar desigualdad. No todas las familias tienen los mismos recursos ni el mismo tiempo para acompañar a sus hijos en casa”, afirmó la directora.

Además, el centro desarrolla iniciativas medioambientales como la creación de un refugio climático escolar, un proyecto que busca conservar y mejorar el entorno natural del colegio, ubicado en pleno bosque de La Mola.

La escuela también aprovecha su privilegiado entorno natural como parte activa del aprendizaje. Las clases al aire libre, las salidas al bosque y el contacto directo con el entorno forman parte habitual de su metodología.

“Qué mejor que hablar de un árbol al lado de un árbol”, resumió Marí durante la entrevista.

La directora, que además fue alumna del propio centro, subrayó el valor emocional que supone trabajar en la escuela donde creció y defendió la importancia de una educación que forme personas críticas y responsables desde edades tempranas.

“Es un lujo tener un trabajo que te gusta, levantarte por la mañana y sentir que disfrutas con tus alumnos”, concluyó.

El Premio de Educación reconoce así a un centro que ha sabido convertir la cercanía, la escucha activa y la innovación pedagógica en sus principales señas de identidad dentro del sistema educativo balear.

Los Premios Onda Cero Ibiza y Formentera 2026 se entregan el jueves 23 de abril a las 19.00 horas en el Teatro Pereyra de la ciudad de Ibiza y cuentan con la colaboración institucional del Consell d’Eivissa y los ayuntamientos de las Pitiusas, y con patrocinadores globales a Trablisa, Fomento del Turismo de la Isla de Ibiza y Bodegas Can Rich y para cada categoría con Banca March, EBE Promociones, Intermobel, KGM Concesionario Oficial en Ibiza, Porcelanosa Ibiza, Intersport Holidays, Vibra Hotels, Obramat, Dipesa Group, Ocio de Ibiza y Trasmapi