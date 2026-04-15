Héctor Escandell: "La falta de industria local hace muy complicado mantener una continuidad de rodajes en Ibiza"

El director y guionista ibicenco Héctor Escandell ha sido galardonado con el premio en la categoría de Cultura que patrocinará KGM Concesionario Oficial en Ibiza en la gala de entrega de los Premios Onda Cero Ibiza y Formentera que se entregarán el próximo jueves 23 de abril en el Teatro Pereyra de la ciudad de Ibiza.

En una entrevista para Onda Cero, Escandell ha repasado temas muy diversos, desde sus inicios, sus referentes, los retos de hacer cine desde la isla contando con un equipo compuesto en su mayoría por personal que trabaja en Ibiza o la presentación de su nueva novela editada por Balàfia Postals e inspirada en una de sus películas más conocida, Los crímenes del Día de Todos los Santos.

Y en este sentido, el director ibicenco ha puesto en valor el trabajar en la isla debido a las dificultades que tiene hacer cine en Ibiza "debido a la falta de industria local que hace muy complicado mantener una continuidad de rodajes", poniendo además como ejemplo su última película, Es Gegant d'Es Vedrà i altres rondaies "que inició su proceso en 2018 y no se estrenó hasta 2023, tras años de escritura, adaptación y búsqueda de apoyos".

Escandell también ha repasado su trayectoria, desde sus primeros cortometrajes "grabados con una cámara VHS y tres amigos", hasta títulos como Doctor Sí, "concebida como una parodia de las películas de James Bond", o Los crímenes del Día de Todos los Santos y que le abrió puertas en festivales internacionales marcando un antes y un después en su carrera, y en este sentido ha confirmado "que aunque hacer cine sin subvenciones es posible, realmente es muy complicado y con un coste personal elevado".

Por otro lado, también ha habido tiempo para avanzar en varios proyectos que tiene en desarrollo, entre ellos El rastro del Arropiero, una serie sobre el asesino en serie Manuel Delgado Villegas; la película Incestum, que tenía todo preparado para comenzar a rodarse en 2020 antes de que llegara la pandemia y que ahora se busca recuperar tras sufrir la baja de uno de sus actores, el inimitable Fernando Esteso, tristemente fallecido recientemente; Una noche en la Guarida del Ángel, ambientada en la Ibiza de los años 70, y un spin-off sobre el caso de Jules Morton Abramovitz, que fue acusado del asesinato y estuvo en la cárcel durante más de un año.

Finalmente, ha habido tiempo para presentar la noveleta de Los crímenes del Día de Todos los Santos, publicada dentro de la colección Meteoro de Balàfia Postals, coordinada por Cristina Amanda Tur y el propio Escandell quien, además, animó a escritores amateurs a enviar borradores de relatos de terror, ciencia ficción o géneros fronterizos.