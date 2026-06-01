Alfonso Rojo: “El Sant Jordi es un club que no solo compite sino que forma personas y construye comunidad"

La Peña Esportiva Sant Jordi está atravesando uno de los momentos más especiales de su trayectoria con la presentación del documental que ha creado la productora ibicenca Jara Studio para conmemorar sus 75 años de historia e inmerso en los dos últimos partidos que le podrían dar el ascenso a Tercera RFEF.

Por ello, el presidente del club, Alfonso Rojo, ha pasado por Onda Cero para repasar la memoria, las emociones y el legado de tres cuartos de siglo de fútbol verdinegro dando especial importancia a ese documental "que ha sido un viaje emocional para jugadores, familias y vecinos al recuperar testimonios de tres futbolistas que formaron parte de la primera plantilla de 1949". Y es que según ha confesado emocionado Rojo, "escucharles contar que se cambiaban en la casa parroquial o que iban en bicicleta a jugar a Sant Rafel o verles como se emocionaban al al pisar las instalaciones actuales del Municipal Kiko Serra es un regalo y nos demuestra cuánto ha crecido el club y cuánto se ha transformado el fútbol en estas décadas".

Un momento de la proyección del documental creado por Jara Studio en el Kiko Serra | Redacción

No en vano, el presidente del club ha recordado que es hoy un club con más de 300 fichas y 19 equipos, "gestionado de forma profesional pero sin perder esa esencia en la que ningún niño del pueblo se queda fuera y donde nadie escucha que no tiene nivel para seguir". Por ello, Rojo ha dejado claro que lo que hace tan especial a la Peña Esportiva Sant Jordi que "lo primero es lo social y luego lo deportivo" poniendo, además, como ejemplo a Kiko Serra, expresidente y figura clave en la modernización del club y "del que todos nos acordamos mirando al cielo cuando se consiguió el primer ascenso".

Mientras, sobre el presente deportivo del equipo, el presidente aseguró que el ascenso "ya no es un sueño, sino un objetivo real" y por ello, aprovechando que el Sant Jordi llega a la eliminatoria decisiva con la vuelta en casa ha hecho un llamamiento para que el municipal Kiko Serra "vuelva a ser una auténtica olla a presión y que demostremos una vez más que podríamos jugar con diez, porque el jugador número once será la afición y que estamos orgullosos de formar parte de un club que no solo compite sino que forma personas y construye comunidad".