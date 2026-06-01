Manuel Sendino: “Todo apunta a una temporada con estabilidad, ligera mejora y mantenimiento del empleo en el sector hotelero”

Manuel Sendino, quien dejará su cargo próximamente como gerente de la Federación Hotelera de Ibiza y Formentera, ha pasado por Onda Cero para analizar como afronta el sector el inicio de la temporada veraniega teniendo en cuenta los resultados que se derivan de una encuesta realizada a 120 establecimientos y que se presentó este pasado viernes 29 de mayo en el Parador de Ibiza.

En este sentido, Sendino ha asegurado que se trata de unas previsiones "que apuntan a estabilidad, ligera mejora y mantenimiento del empleo" ya que "la lectura general es positiva, con un sector que continúa en una normalidad provechosa pese a los retos estructurales". No en vano, según la encuesta el 54,3% de los establecimientos prevé una temporada similar a la anterior y un 32,6% cree que será algo mejor, especialmente, según el gerente de la federación, "gracias al buen comportamiento de los meses de abril y mayo".

Al mismo tiempo, las reservas se mantienen en niveles similares a 2025, "con agosto avanzando algo más lento por su mayor precio, pero sin grandes cambios respecto a años anteriores".

Importantes retos que condicionan la operativa

Sin embargo, Sendino también ha recordado que los hoteleros siguen enfrentándose a factores que condicionan la operativa "como el aumento de los costes energéticos y de suministros, la competencia desleal y, sobre todo, la falta de personal derivada del problema de la vivienda" y que, desgraciadamente "no es una situación que no solo afecta a Ibiza, sino a toda España y Europa y que está obligando en algunos casos a que los establecimientos se vean obligados a reducir servicios ante la imposibilidad de completar plantillas".

Por otro lado, el gerente de los hoteleros pitiusos ha advertido que la situación internacional y el encarecimiento generalizado "pueden elevar la inflación y reducir márgenes empresariales", aunque también ha confiado "en que el impacto sea similar en todos los destinos competidores del Mediterráneo" por lo que ha concluido asegurando que el sector "afronta el inicio de la temporada con prudencia, pero también con optimismo".