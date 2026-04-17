Sergio Torrano: “Casi un 40% de la plantilla de la prisión de Ibiza no está operativa”

Sergio Torrano, representante del sindicato ACAIP‑UGT en Ibiza, ha detallado en Onda Cero la complicada situación que se vive en el Centro Penitenciario de Ibiza debido a la falta de profesionales que genera el alto coste de la vida en la isla, la falta de vivienda a precio asequible y a un precio de insularidad que considera "totalmente insuficiente".

Concretamente, Torrano ha explicado que la prisión cuenta con una relación de puestos de trabajo de 102 funcionarios pero que ya se partía con seis vacantes sin cubrir y que a esa cifra ahora se suman 25 ceses y solo seis retenciones temporales ordenadas desde Madrid, lo que deja al centro con "casi un 40% de la plantilla no operativa".

En este sentido, el representante sindical ha asegurado que esta fuga no es nueva, sino un problema "endémico que se repite cada año tras los concursos de traslado" y también ha alertado de que las nuevas promociones de 2023 y 2024 "no llegarán a tiempo para cubrir el vacío actual ya que los dos únicos funcionarios asignados a Ibiza en la promoción de 2023 no se incorporarán hasta finales de mayo, mientras que los 25 trabajadores previstos de la oferta pública de 2024 —13 para vigilancia interior, seis para oficinas y seis para reinserción— podrían no llegar hasta julio".

Algo que deja al centro "en una situación especialmente delicada durante abril, mayo y junio, coincidiendo con el aumento de población reclusa en temporada alta" y con el problema añadido, según Torrano, de la imposibilidad de fidelizar personal "ya que los funcionarios recién llegados cumplen su periodo de prácticas y se marchan, mientras que los más veteranos solo permanecen uno o dos años antes de regresar a la península".

Finalmente, y a pesar de todo ello, Sergio Torrano, también ha querido dejar claro "el compromiso de quienes permanecen en la isla ya que los funcionarios de prisiones que quedan son tan buenos profesionales que seguro que acabarán sacando esto adelante".