Agustín Sánchez: "Los accidentes de barcos y yates nos han crecido a pesar del aumento del tráfico marítimo en los últimos años"

Onda Cero se ha trasladado hasta la conocida playa de Es Cavallet del municipio de Sant Josep de sa Talaia para conocer sobre el terreno junto al gerente de la empresa Sealand, Agustín Sánchez, cómo se están llevando a cabo los trabajos de limpieza y recuperación del yate que se incendió este viernes 10 de abril a la entrada del puerto de Ibiza y que están combinando tareas en superficie y operaciones submarinas a 25 metros de profundidad.

Según Sánchez en la primera fase se ha llevado a cabo la limpieza de las playas afectadas por restos del barco y la recuperación del pecio hundido, con la participación de un equipo de cuatro personas que ya han retirado unas dos toneladas de materiales —principalmente maderas y elementos interiores del yate— que llegaron a la costa arrastrados por el mar, seguido posteriormente de una limpieza "más manual y de detalle" para devolver a playas como Es Cavallet su estado original.

Mientras, la segunda fase es mucho más técnica y consiste "en descontaminar el barco hundido y preparar su reflotamiento" y para ello, Sánchez ha detallado que trabaja un equipo "a 25 metros de profundidad, asegurando primero que no queden elementos peligrosos antes de elevar el casco mediante globos de aire que actúan como grandes paracaídas submarinos" y que, después, una vez en superficie, "el yate será remolcado a puerto y posteriormente izado con grúas terrestres para su inspección y destrucción" en un trabajo arriesgado pero al que ya están "acostumbrados" en esta empresa compuesta de buceadores profesionales.

En este sentido, el gerente de Sealand también ha recordado que "las primeras horas tras el siniestro fueron especialmente complicadas debido al mal estado del mar, con olas de metro y medio que dificultaron la colocación de barreras anticontaminación y el acceso a la zona" aunque también ha destacado que "en apenas cinco o seis horas ya tenían equipos movilizados y trabajando con la prioridad siempre de garantizar la seguridad de los buzos y evitar que los restos del incendio afectaran al litoral del municipio de Sant Josep de sa Talaia".

Por último, Agustín Sánchez ha avanzado que esperan finalizar los trabajos principales durante el fin de semana, quedando después solo tareas de coordinación e inspección para determinar las causas del incendio y prevenir futuros incidentes, aunque también ha lanzado un mensaje de tranquilidad asegurando que "pese al aumento del tráfico marítimo en los últimos años, los accidentes no han crecido" y que "la rápida respuesta de equipos especializados como el suyo contribuye a minimizar el impacto ambiental".