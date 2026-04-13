Daniel Lloyd Galiana: "uno de los pilares fundamentales del éxito del establecimiento es priorizar la calidad del producto por encima del coste".

Daniel Lloyd Galiana reivindica la calidad y el producto local como claves del éxito de Los Valencianos tras recibir el Premio Empresa 2026

Ibiza, abril de 2026. El joven empresario Daniel Lloyd Galiana, al frente de la emblemática heladería Los Valencianos, ha destacado la importancia de mantener la esencia artesanal sin renunciar a la innovación tras ser reconocido con el Premio Empresa 2026 de Onda Cero. Así lo ha explicado en una entrevista en el programa Más de Uno Ibiza y Formentera, donde ha repasado la trayectoria de un negocio familiar con más de nueve décadas de historia.

Durante la conversación, Galiana subrayó que uno de los pilares fundamentales del éxito del establecimiento es priorizar la calidad del producto por encima del coste, una filosofía heredada de generaciones anteriores. “Primero hay que hacer el mejor producto posible y después ponerle precio”, afirmó, insistiendo en el uso de materias primas de primer nivel, incluso en casos donde el margen de beneficio es reducido, como ocurre con el helado de pistacho.

La heladería, fundada en 1930 y asentada en Ibiza desde 1933, se ha consolidado como un punto de encuentro social e histórico en el puerto, siendo testigo del paso de generaciones de clientes. “Han llegado a coincidir hasta cinco generaciones en una misma mesa”, explicó el empresario, poniendo en valor el componente emocional del negocio.

En cuanto a la evolución del sector, Galiana destacó que la heladería ha experimentado una profunda profesionalización en los últimos años, con constantes avances técnicos y una creciente competencia internacional. En este contexto, defendió la necesidad de estar en formación continua y adaptarse a las nuevas tendencias.

Entre esas tendencias, resaltó el auge de los helados gastronómicos y el uso de producto local, una línea en la que Los Valencianos ha intensificado su apuesta. “Trabajamos con fresa, limón o hierbas ibicencas, como se ha hecho siempre, pero ahora lo ponemos aún más en valor”, señaló. Esta filosofía se refleja en nuevas propuestas como helados de limón con hierbas ibicencas, combinaciones con cava o elaboraciones con aceite de oliva.

A pesar de la innovación, el empresario dejó claro que los sabores tradicionales siguen siendo esenciales. “El helado de turrón sigue siendo nuestro producto estrella”, afirmó, recordando el vínculo del negocio con la tradición turronera de Jijona.

Por otro lado, Galiana destacó el papel clave de las redes sociales en la actualidad, asegurando que “si no estás en redes, no estás en ningún sitio”, y explicó que la comunicación digital se ha convertido en una herramienta imprescindible para la visibilidad del negocio.

Finalmente, valoró de forma positiva el impacto del turismo, especialmente el de cruceros, que aunque genera momentos de saturación, supone “un impulso importante para la facturación y la proyección internacional” del establecimiento.

Con este reconocimiento, Los Valencianos refuerza su posición como referente histórico y gastronómico en Ibiza, combinando tradición, innovación y una firme apuesta por la calidad.