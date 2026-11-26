Durante la noche del 25 de noviembre un buque tanque químico ha naufragado a unas treinta millas al norte de Ibiza cuando marchaba cargado con unas 7.000 toneladas de gasóleo.

Concretamente se trata del Med Edre, buque con bandera de Malta, construido en 2019, de 120 metros de eslora y 17 de manga, conocido como quimiquero, y con depósitos independientes que permiten trasladar diferentes sustancias, como productos químicos, combustibles y otros derivados del petróleo, sin que se mezclen durante la navegación, y que ha naufragado entre Valencia e Ibiza, aproximadamente a 57 millas náuticas al este de Valencia y unas 30 millas al norte de Ibiza, cuando navegaba desde Algeciras hacia Barcelona con 17 tripulantes a bordo de los que uno ha fallecido cuando era trasladado hasta el Hospital Can Misses de Ibiza al sufrir una parada cardiorespiratoria.

Imagen del Med Edre | Redacción

Según ha confirmado Salvamento Marítimo, uno de sus aviones ha localizado a las nueve y media de la mañana al buque completamente volcado, con la quilla hacia arriba, a 19 millas al noroeste de Ibiza y a 58 millas al noreste de Jávea por lo que al no estar hundido a gran profundidad, sino semihundido y en superficie, el escenario ha cambiado, y tal y como ha confirmado el director general de Emergencias del Govern balear, Pablo Gárriz, no parece que haya afectación a las aguas y costas de las Pitiusas.

Noche muy difícil

Todo comenzó cuando el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Valencia recibió la llamada de socorro, lo que se conoce como el MAYDAY, a las diez y media de la noche, hora peninsular, para solo seis minutos después, comunicar la tripulación que el barco tenía una vía de agua y que presentaba ya una escora de aproximadamente 90 grados, provocando que estuviera prácticamente tumbado sobre uno de sus costados.

Rápidamente la situación fue a peor y todo parece indicar que el Med Emre terminó encallando alrededor de la medianoche, aproximadamente una hora y media después de la primera llamada de auxilio, al parecer debido a una vía de agua tal y como ha confirmado Pablo Gárriz, y obligando a movilizar un gran dispositivo por parte de Salvamento Marítimo, compuesto por los helicópteros Helimer 202 y Helimer 220 y el mercante Prysmian Monna Lisa, que se encontraba en la zona.

Pablo Gárriz atendiendo a los medios de comunicación | Redacción

Entre todos consiguieron rescatar a los 17 tripulantes del barco – el Helimer 202 recuperó a cinco personas, el Helimer 220 a otras seis y el mercante auxilió a seis más –, mientras también participaron efectivos de la Guardia Civil de las comandancias de Valencia y de Baleares que ayudaron en el traslado, llevando a cinco a Ibiza, aunque uno de ellos falleció cuando estaba siendo llevado hasta el Hospital Can Misses y sufrió una parada cardiorrespiratoria tal y como ha confirmado el propio Pablo Gárriz.

Del resto, cuatro ingresaron a las dos y veintitrés minutos de la madrugada en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, después de ser evacuados por ambulancias del SAMU 061, y concretamente se trata de cuatro hombres de 25, 26, 29 y 33 años, dos de nacionalidad turca y dos de nacionalidad india que presentan cuadros de hipotermia, deshidratación, ingesta de agua salada y efectos tóxicos derivados de la exposición a productos petrolíferos y de los que están recuperando en la Unidad de Medicina Interna y bajo seguimiento médico.

Mientras, otros seis marineros han sido trasladados esta mañana desde el aeropuerto de Manises a diferentes hospitales valencianos, concretamente, dos al Hospital Arnau de Vilanova, donde uno ya ha recibido el alta tras sufrir hipotermia y el otro continúa ingresado al presentar una herida abierta en una pierna y una fractura de muñeca, y el resto al Hospital de Manises, donde los dos que presentaban hipotermia ya han abandonado el centro hospitalario y los otros dos continúan hospitalizados, uno por una herida abierta en una pierna y otro por dolor abdominal.

Preocupación medioambiental

Con motivo del naufragio se ha desplegado un importante dispositivo de vigilancia para determinar si existe alguna fuga y, en caso de producirse, hacia dónde podría desplazarse el combustible aunque de momento no hay indicios de contaminación.

En este sentido, el propio Pablo Gárriz ha confirmado que el Guardamar Talía, que ha permanecido en la zona durante toda la noche, ha comunicado a primera hora de la mañana que no observaba restos del barco, objetos flotantes ni señales visibles de contaminación en el agua aunque también ha asegurado que el riesgo haya desaparecido, y por ello, la vigilancia continúa, con el Clara Campoamor, uno de los grandes buques de Salvamento Marítimo y preparado específicamente para intervenir en posibles episodios de contaminación marina y que tenía previsto relevar a la Guardamar Talía en torno a las diez y cuarto de la mañana.

Además, el avión Sasemar 308 ha despegado para realizar un reconocimiento aéreo de toda la zona del naufragio, España ha pedido a la Agencia Europea de Seguridad Marítima, conocida como la EMSA, imágenes por satélite durante los próximos siete días y el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias, el CENEM, también ha solicitado que se active el Copernicus, el sistema europeo de observación de la Tierra, para disponer de imágenes y cartografía de la zona.

Marga Prohens y Pablo Gárriz en el Centro de Coordinación. | Govern balear

Y al mismo tiempo se ha desplegado un importante dispositivo para comprobar si existe alguna fuga y, si se produjera, determinar hacia dónde podría desplazarse llegandose a utilizar durante toda la noche simuladores de deriva para anticipar cuál sería la evolución de una posible mancha y es que la Dirección General de la Marina Mercante mantiene activado desde las doce menos cuarto de esta pasada noche el Plan Marítimo Nacional en situación 2 con el objetivo de coordinar todos los medios que participan en el dispositivo y evaluar las posibles consecuencias medioambientales del hundimiento.

Incluso, se ha activado el Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar contra la Contaminación, conocido como Plan Ribera, para preparar con antelación los medios y la coordinación necesaria por si finalmente algún vertido pudiera acercarse al litoral y el Govern balear ha activado también el Plan Territorial de Protección Civil, conocido como el PLATERBAL, aunque en este caso en nivel cero, para realizar un seguimiento permanente y poder reaccionar de manera inmediata si apareciera cualquier incidencia en el mar o en la costa aunque de momento no hay constancia de ello.

Tres posibles escenarios

Mientras, en Más de Uno Ibiza y Formentera hemos podido hablar con Esteban Morelle, prestigioso criminólogo ambiental, investigador y profesor de la Universitat Jaume I de Castellón y director del Aula Marina de IbizaPreservation y coordinador del proyecto Mar Pitius, sobre los posibles riesgos medioambientales de este hundimiento, siendo lo más prudente posible, porque hasta el momento no hay constancia de ningún vertido.

En este sentido, Morelle ha explicado que el hecho de que el buque no esté hundido, sino semihundido, es una buena noticia "porque se puede llevar a cabo operaciones en superficie" aunque también ha alertado del peligro de que hubiera pequeñas fugas o graduales "ya que el gasóleo no es ligero y se evapora con mayor facilidad que otros contaminantes y se dispersa con relativa rapidez, no a diferencia, por ejemplo, del fuelóleo y que esto podría afectar a organismos de la columna de agua y a aves marinas que no estén en la zona de un hipotético vertido".

Además, el profesor y experto ha asegurado que en el peor de los escenarios "lo primero que hay que hacer es ser prudente y concreto con las cifras del barco y del vertido, porque el efecto potencial pues podría ser mayor, no sobre fauna, sobre posidonia no, y sobre aves, sobre todo si las corrientes y el viento pues acercaran el producto a la costa y porque entonces las labores serían de una complejidad mucho mayor sin que a lo mejor lo podamos llegar a cuantificar".