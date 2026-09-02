Artal Mayans: "Más allá de ser comercios emblemáticos son comercios que ya son parte del patrimonio de Formentera"

El conseller de Turismo y Comercio de Formentera, Artal Mayans, ha pasado por el espacio Formentera al Día de este 2 de septiembre en Más de Uno Ibiza y Formentera para valorar el reconocimiento concedido a ocho establecimientos históricos de la isla dentro del programa Emblemàtics Balears después de que la mayoría lleve más de medio siglo abiertos consiguiendo mantenerse generación tras generación pese a la profunda transformación económica y social experimentada por Formentera.

Artal Mayans junto a los actuales propietarios de Sa Farinera | Redacción

Concretamente son Can Forn, Forn Can Jeroni, Forn Can Manolo, Forn Sant Ferran, Llibreria Tur Ferrer, Macramé, sa Farinera y Teixits J. Marí Serra y en este sentido, Mayans ha dejado claro que "más allá de ser comercios emblemáticos, son comercios que ya forman parte del patrimonio de Formentera" y no en vano ha destacado el papel desempeñado por los hornos y pequeños comercios tradicionales, "que durante décadas dieron servicio a la población local y posteriormente supieron adaptarse a la llegada del turismo" y cómo sus propietarios "conservan numerosas historias que permiten entender cómo era trabajar y vivir en una Formentera con menos recursos, comunicaciones y conexiones con el exterior".

Al mismo tiempo, el conseller ha explicado que "conservar este comercio tradicional también supone un atractivo turístico para Formentera, al ofrecer al visitante establecimientos familiares, singulares y con una atención más personal frente a modelos comerciales que se repiten en otros destinos" y que se han convertido "en negocios muy especiales que conservan una parte de la historia y la autenticidad de la isla".

Artal Mayans junto a los actuales propietarios de Forn Sant Ferran | Redacción

Tal vez por ello, mantener estos negocios plantea, según el conseller, "el desafío del relevo generacional y la adaptación a nuevos hábitos de consumo, teniendo que reinventarse, como ya han hecho incorporando nuevos productos para poder competir con grandes cadenas y nuevas formas de comercio" y en este sentido, Artal Mayans también ha confirmado que precisamente el Consell prepara precisamente un paquete de ayudas dirigido a los establecimientos que permanecen abiertos durante todo el año, cuya convocatoria está prevista entre noviembre y diciembre.

Sigue la llegada de inmigrantes

Por otro lado el aumento de las llegadas de migrantes y, especialmente, de menores no acompañados vuelve a marcar la actualidad de Formentera, cuyo Consell admite que legalmente no puede devolver al Govern la competencia de tutela y es que la institución que preside Óscar Portas ha descartado finalmente devolver al Govern balear la competencia de protección y tutela de menores después de comprobar que el Estatut d’Autonomia impide esta posibilidad.

Una decisión que llega en plena escalada de la presión migratoria con cerca de 150 personas que han sido interceptadas o rescatadas entre el sábado y el martes y, después de que hasta el 21 de julio, la isla haya asumido 164 nuevas tutelas de menores, casi un 150% más que un año antes, y que todo ello pueda provocar que el Consell pueda terminar 2026 atendiendo a más de 400 menores, con un coste anual que podría acercarse a los 10,5 millones de euros.

Infraestructuras, educación, agenda y deporte

En infraestructuras, se ha aprobado inicialmente el Plan Especial de es Copinar para ordenar más de 138.000 metros cuadrados, mejorar viales, aparcamientos, recorridos peatonales y redes de agua y saneamiento, sin aumentar las plazas turísticas, mientras que también se invertirán más de 79.000 euros en renovar completamente el gimnasio del Poliesportiu Antoni Blanc.

Imagen de archivo del Polideportivo Antoni Blanc de Formentera | Redacción

En educación, la Escola d’Estiu ha cerrado con 163 participantes, la Escuela Municipal de Música y Danza abrirá su matrícula del 7 al 11 de septiembre y el Govern asegura que prácticamente toda la plantilla docente está cubierta para comenzar el curso y en materia de medio ambiente, Formentera acumula seis incendios forestales durante 2026, con algo más de 0,3 hectáreas afectadas.

La actualidad se ha completado con las exposiciones Formenlàndia, la colección permanente del Far de la Mola y la próxima muestra Dreaming Swimming Horses Formentera, además de Música a les Places y los tradicionales mercados de la isla.