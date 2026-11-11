Álex Minchiotti: "Hay que consolidar la gastronomía y nuestros productos como atractivos de Ibiza, más allá de sus playas y su ocio"

Álex Minchiotti, concejal de Comercio y Mercados del Ayuntamiento de Ibiza ha presentado en Más de Uno Ibiza y Formentera la tercera edición de la Fira Ibiza Sabors que celebra el consistorio junto a PIMEEF y el Consell d'Eivissa este sábado 14 de noviembre desde las diez y media de la mañana y hasta las cinco de la tarde en el paseo de Vara de Rey "con la presencia de agricultores, productores y elaboradores locales con degustaciones, cinco demostraciones de cocina, música en directo, talleres infantiles y un arroz de matanzas".

Concretamente, en esta edición, los visitantes podrán comprar directamente productos de agricultores y elaboradores locales, además de descubrir vinos de la tierra, carnes, miel, dulces y otras especialidades ibicencas, junto a cinco demostraciones gastronómicas o showcookings, frente a las dos de la primera edición, y un arroz de matanzas preparado por una cooperativa local. Y todo ello, sin olvidar el ball pagès que abrirá la jornada o los talleres infantiles, las actuaciones musicales y el transfondo solidario que añadirá Aspanadif a través de la gestión de una barra solidaria cuyos ingresos contribuirán a financiar la actividad de la asociación.

Imagen de la presentación de la Fira Sabors de este año | Redacción

En este sentido, el propio Minchiotti ha destacado "la magnífica acogida de las dos primeras ediciones y el creciente interés por los productos de kilómetro cero y por los productos nuestros de Ibiza" y al mismo tiempo ha recordado que la feria "nació para acercar el campo ibicenco a los consumidores de la ciudad y que tras el éxito son los propios productores los que ya están solicitando que se organicen más ediciones a lo largo del año".

No en vano, según el concejal de Ibiza, "el consumo de producto local está creciendo entre los residentes y también fuera de la isla, especialmente en sectores como el vino y determinadas carnes" aunque también ha reconocido que "las dificultades para acudir habitualmente a los mercados hacen necesarias iniciativas que acerquen estos productos al consumidor", y al mismo tiempo ha defendido "la importancia de organizar actividades fuera de la temporada turística y consolidar la gastronomía como uno de los atractivos de Ibiza, más allá de sus playas y su oferta de ocio".