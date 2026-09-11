Alejandro Sancho: "La calidad no va siempre vinculada al alto standing porque los restaurantes tradicionales y hostales de dos o tres estrellas también dan un magnífico servicio"

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Tras la celebración este jueves 10 de septiembre de la asamblea general del sello Fomento del Turismo de la isla de Ibiza, su presidente, Alejandro Sancho, ha analizado en Más de Uno Ibiza y Formentera una temporada que, en términos generales, "presenta cifras similares a las de 2025 aunque también importantes cambios en el comportamiento de los visitantes debido a la tendencia cada vez mayor de reservar cada vez más tarde, incluso durante la última semana antes del viaje, lo que genera mayor incertidumbre a las empresas".

Al mismo tiempo, Sancho ha defendido que el éxito turístico de Ibiza "no puede analizarse únicamente por el número de visitantes" asegurando que las estancias son actualmente más cortas y buena parte de la oferta hotelera ha evolucionado hacia categorías superiores que trabajan con menores ocupaciones y mayor precio medio, y por ello, ha asegurado tajantemente que "calidad no va siempre vinculada al alto standing ya que también los pequeños restaurantes tradicionales, hostales y establecimientos de dos o tres estrellas ofrecen un magnífico servicio".

Un momento de la asamblea general de Fomento del Turismo de la isla de Ibiza | Redacción

Mientras, el presidente de Fomento del Turismo ha asegurado que la idea de este sello "es seguir avanzando en la desestacionalización a través de segmentos como la gastronomía, el turismo activo, la salud, el turismo familiar o el de congresos" aunque también ha advertido de que esta estrategia vuelve a encontrarse con uno de los principales problemas de Ibiza, asegurando que la vivienda "está en una situación crítica" y que esto está provocando que las empresas cada vez "lo tengan más complicado para completar sus plantillas" y "que se vea afectada directamente a la calidad del servicio que se ofrece al visitante".

Y finalmente, Sancho también ha reclamado "mejorar unas infraestructuras que deben acompañar la evolución turística de la isla", incidiendo en los problemas de telecomunicaciones, el ciclo del agua y los cortes de suministro eléctrico registrados este verano, y que para ello "se mantenga la colaboración entre las administraciones y el sector privado para buscar soluciones que permitan que Ibiza avance hacia un turismo de mayor calidad y no simplemente hacia un mayor número de visitantes".