Fomento del Turismo reúne a 80 profesionales del sector en su asamblea general ordinaria

Fomento del Turismo de la isla de Ibiza ha celebrado este jueves su Asamblea General Ordinaria en el Hotel Vibra Algarb, un encuentro que ha reunido a 80 asistentes entre representantes institucionales, empresas asociadas, colaboradores y profesionales vinculados al sector turístico de la isla con el objetivo de hacer balance del trabajo desarrollado por la entidad durante 2025 y compartir con los socios las principales acciones llevadas a cabo desde Fomento y sus diferentes clubes de producto.

Además, a lo largo de la Asamblea se han presentado las iniciativas desarrolladas desde Eating in Ibiza, Enjoy Ibiza Activities, Ibiza Health & Beauty, Ibiza Luxury Destination e Ibiza Convention Bureau, además del trabajo realizado desde Descubre Ibiza y otras líneas de actuación de la entidad como ferias y acciones de promoción nacional e internacional, viajes de prensa y familiarización, eventos propios, encuentros profesionales, campañas de comunicación, generación de contenidos y colaboraciones con empresas e instituciones han formado parte de un año de actividad orientado a

mostrar la diversidad de Ibiza y ampliar las razones para descubrir la isla más allá de los meses centrales de la temporada.

"El éxito turístico no debe medirse únicamente por el volumen de visitantes"

Por otro lado, la Asamblea también ha permitido también compartir la evolución de los diferentes proyectos y poner en valor una forma de trabajo basada en la especialización de la oferta a través de los clubes de producto, así como en la implicación de las empresas asociadas y la colaboración con administraciones y entidades públicas y privadas y es que, según aseguró el presidente de Fomento del Turismo de la isla de Ibiza, Alejandro Sancho, al realizar una valoración de la temporada y de los principales retos que afronta la isla "el éxito turístico no debe medirse únicamente por el volumen de visitantes, sino también por el valor que la actividad genera y por su capacidad para repercutir en hoteles, restauración, comercio, ocio, transporte, actividades, servicios, proveedores locales y, en definitiva, en el conjunto de la sociedad ibicenca".

Logotipo de Fomento del turismo | Redacción

En este sentido, Sancho incidió en que "el futuro de Ibiza no pasa necesariamente por tener más turistas sino que pasa por que éstos generen un mayor valor para la economía local" y por ello también aprovechó para reivindicar "la diversidad del tejido empresarial de Ibiza", defendiendo que "calidad no es sinónimo de lujo" y "que tanto los grandes establecimientos como los pequeños negocios, empresas familiares y propuestas vinculadas a la tradición forman parte de la identidad y autenticidad de la isla".

Asímismo, el presidente de Fomento del Turismo insistió en la necesidad de mantener y potenciar la colaboración público-privada para afrontar de manera conjunta los grandes retos de Ibiza, asegurando que "los grandes grandes retos de Ibiza —vivienda, movilidad, agua, energía, recursos humanos, intrusismo, sostenibilidad o competitividad— no los resolverá nadie por separado sino que se se necesita visión de isla, planificación, seguridad jurídica, inversión y trabajar juntos".

Un trabajo conjunto con el sector

Desde Fomento del Turismo se ha puesto también en valor la implicación de las empresas asociadas, cuya participación permite desarrollar buena parte de las iniciativas presentadas durante la jornada, así como la colaboración mantenida con las administraciones y entidades públicas y privadas.

No en vano, la Asamblea General Ordinaria constituye además uno de los principales espacios de encuentro de la asociación y permite compartir con sus miembros tanto el balance de la actividad realizada como las líneas de trabajo actuales de la entidad, y en este sentido, Fomento del Turismo de la isla de Ibiza continúa así trabajando "en la promoción de una oferta turística diversa, apoyándose en la especialización de sus clubes de producto y en la colaboración con el tejido empresarial e institucional de la isla".