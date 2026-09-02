Juan Jesús Planells: "Lo planteado en la prueba de peatonalización de Jesús es movible porque está sirviendo para detectar problemas y modificar lo que no esté funcionando"

El concejal de Santa Eulària en la parroquia de Jesús, Juan Jesús Planells, ha pasado por Más de Uno Ibiza y Formentera para responder a las quejas provocadas por la prueba piloto que ha eliminado el tráfico de unos cien metros de la carretera que atraviesa el centro del pueblo y en este sentido ha asegurado que el objetivo "responde a una reivindicación histórica de Jesús y que la primera valoración de la eliminación de vehículos en este tramo es muy positiva".

Sin embargo, Planells también ha reconocido las molestias que se están produciendo en la calle Estruc, donde los vecinos denuncian un importante incremento de la circulación, y con respecto a este tema ha asegurado que ya se han reunido con representantes de los afectados recalcando que "en ningún momento hemos querido trasladar el tráfico a la calle Estruç sino que la intención es que buena parte de los vehículos utilicen la circunvalación existente en la zona norte para dirigirse hacia otros puntos del municipio".

Al mismo tiempo, el concejal ha pedido "más días para comprobar el funcionamiento de la medida porque la prueba lleva apenas unos días en marcha y porque Policía Local y técnicos de movilidad están analizando el tráfico, las posibles retenciones y los puntos conflictivos" aunque también ha reconocido que la señalización para los vehículos que llegan desde Ibiza todavía "debe mejorar" y ha asegurado que "alrededor del 90% del tráfico que salía de Jesús en dirección a Ibiza ya ha sido desviado fuera del núcleo".

A pesar de todo, Planells ha dejado claro que "todo lo que estamos haciendo es movible ya que la prueba piloto servirá para detectar los problemas y modificar aquello que no esté funcionando" y que por ello el consistorio "pretende continuar hablando con los vecinos antes de adoptar una solución definitiva y seguir plantenado el debate sobre la futura peatonalización porque estamos convencidos de que con ello conseguiremos darle un poco más de vida a la gente".