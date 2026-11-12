David Fernández: "Pedimos seguridad las 24 horas en los centros de salud de Ibiza y medidas contra los pacientes reincidentes"

David Fernández, médico del 061 y portavoz de SIMEBAL en Ibiza ha denunciado en Más de Uno Ibiza y Formentera que "las agresiones, amenazas e insultos contra los profesionales sanitarios se han convertido en un problema creciente en Ibiza" y por ello ha reclamado "medidas urgentes para garantizar la seguridad de quienes trabajan en los centros de salud y los servicios de emergencias".

Concretamente, Fernández ha puesto como ejemplo dos episodios recientes especialmente graves, el de una médica de familia del Centro de Salud de Sant Antoni tuvo que huir de su consulta y esconderse, aterrorizada, tras sufrir una agresión verbal, y el de un técnico de emergencias que fue víctima de una agresión física y verbal durante una asistencia y al mismo tiempo ha denunciado que el Centro de Salud de Sant Antoni "acumula tres agresiones denunciadas desde septiembre de 2025 convirtiéndose en uno de los puntos más preocupantes de la isla".

David Fernández, portavoz del Simebal en Ibiza | Redacción

Ante esta situación, SIMEBAL reclama "vigilancia de seguridad las 24 horas en los principales centros de salud de Ibiza, especialmente en Sant Antoni, Santa Eulària, Vila y es Viver" y "establecer mecanismos de alerta para identificar situaciones de riesgo relacionadas con pacientes que hayan protagonizado agresiones anteriores" y es que, según Fernández, "las campañas de concienciación están muy bien, pero muchas veces no bastan si tenemos en cuenta que más del 30 % de los agresores son reincidentes".

Por otro lado, el sindicato también solicita "procedimientos judiciales más ágiles para evitar que estas conductas queden sin una respuesta rápida como sucede ahora, cuando vemos que más 80 % de las agresiones son verbales sin que en muchos casos lleguen a denunciarse porque los propios profesionales terminan normalizándolas por más que les generen miedo, inseguridad y consecuencias psicológicas que afectan directamente al trabajo diario".

Por último, Fernández también ha reconocido "que la saturación sanitaria, las frustraciones de algunos pacientes y determinadas situaciones de consumo de alcohol o drogas pueden influir en estos episodios", aunque ha insistido en que ninguna circunstancia justifica la violencia "porque tenemos que concienciar a la población de que los médicos y los sanitarios estamos ahí para servir, para ayudar a la gente, y debemos ser tratados con respeto y nunca de forma agresiva".