Sale el campanu un mes después del inicio de la temporada

El primer salmón de la temporada que se ha capturado en Asturias ha sido pescado este martes en el río Sella. Iván Alonso Peñayos, vecino de Gamonéu de Cangas, se ha hecho con un ejemplar que mide 82 centímetros y pesó 6,2 kilogramos.

Desde el pasado 18 de abril, cuando se abrió la temporada del salmóm, los pescadores han estado buscando sin suerte el 'campanu' asturiano en los cinco cauces salmoneros del Principado. No ha sido hasta este martes, cuando pescado a mosca, Alonso Peñayos, ha conseguido capturarlo a las 09.30 horas en el puente de Villanueva, según ha confirmado a Europa Press el alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González.

El Consistorio cangués y la Asociación de Pescadores El Esmerillón, que está liderada por Antón Caldevilla, decidieron el pasado 11 de mayo, tres semanas después de que se iniciase la temporada del salmón, suspender la tradicional subasta que tiene lugar en el entorno del Puente Romano. El Ayuntamiento destinará los 2.500 euros que aporta cada año al pescador que se hace con el primer salmón del Sella a la Asociación de Pescadores El Esmerillón.