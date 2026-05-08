MENORES

El Principado confía en la Policía para abordar la sustracción de Miranda

La consejera de Derechos Sociales defiende la legalidad de la actuación en el caso de la niña de 5 años sustraída por sus padres biológicos

Europa Press | Arturo Téllez

Oviedo |

Marta del Arco, consejera de Derechos Sociales del Principado de Asturias
Marta del Arco, consejera de Derechos Sociales del Principado de Asturias | Principado de Asturias

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, se ha mostrado confiada en que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado resuelvan "bien" la búsqueda de la menor en acogida sustraída por sus padres biológicos tras una visita reglada en Oviedo. En unas declaraciones remitidas a los medios, Del Arco ha señalado que la Policía "hace muy bien su trabajo" y espera que "se resuelva todo". Desde Derechos Sociales, la consejera ha explicado que todas las actuaciones que han llevado a cabo en este caso "están sujetas escrupulosamente al procedimiento". "Todas nuestras actuaciones están inspeccionadas y controladas por la Fiscalía de Menores del TSJA y, en su caso, por los juzgados", ha remarcado, asegurando que la ley dicta cuándo tiene que actuar la administración y qué tiene que hacer.

Respecto al estado de la familia de acogida, que llevaba 18 meses con la menor, ha indicado que está "un poco más tranquila después del impacto inicial" pero "afectada". Por discreción, del Arco no ha confirmado la versión de los padres que, según su abogada, han alegado temor a que su hija fuese dada en adopción para justificar la sustracción de la pequeña.

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