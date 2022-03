02X03: Resfriados y catarros

LEER MÁS TODOS LOS CAPÍTULOS TEMPORADA 2

Los catarros se dan fundamentalmente en épocas de frío y más si no hay un correcto lavado de manos o frecuentamos interiores. Hacer un lavado nasal adecuado suele ser suficiente para ayudarles, dejando los sacamocos para cuando estén muy congestionados, evitándoles la molestia. Nuestra pediatra de cabecera, Mireia Arroyo, nos recomienda que calentemos el suero fisiológico antes de hacer el lavado nasal y no hacer demasiada fuerza porque podríamos favorecer las otitis. Podemos hacer los lavados cuando lo necesiten, sobre todo antes de las tomas y antes de irse a dormir. Irán aprendiendo a sonarse los mocos a partir de los dos años.

Hay miles de virus respiratorios ahí fuera y sí, nuestros hijos los van a pillar. Y nos los van a pasar a los padres con mucha frecuencia. Lo habitual será que no sea nada grave, pero si vemos respirar a nuestro hijo de forma anómala debemos consultarlo. La fiebre no es un síntoma para preocuparnos especialmente. Es mejor que se queden en casa si no se encuentran bien.

En caso de aparecer tos no es conveniente recurrir a jarabes, aunque se vendan como aptos para niños. Solo se recomiendan en casos muy concretos, cuando se trata de tos seca, y siempre bajo supervisión pediátrica. Si es recurrente debemos pedir cita con nuestra pediatra.

Si te has perdido algún capítulo de la primera temporada (primer año de vida del bebé) o quieres recuperar algún contenido, puedes acceder de manera sencilla toda la información en este ENLACE

Al igual que en la primera temporada, para facilitar el acceso a la información damos la opción de suscribirse al podcast. Cada semana, en cuanto publiquemos el contenido, los oyentes interesados recibiréis personalmente el enlace en el dispositivo que elijáis. Existen dos opciones para suscribirse:

1. Por email. Envía un correo electrónico a guillermo.marcos@ondacero.es indicando en el asunto ALTA BEBÉS y cada semana recibirás el enlace en ese email.

2. Por Whatsapp. Envía un mensaje al teléfono 686.465.110 indicando que quieres darte de alta en el podcast y guarda el número en tus contactos. Cada semana recibirás el enlace en ese número de teléfono

Recordad que las personas que estéis suscritas podréis proponer vuestras dudas y preguntas tanto por email como por whatsapp y a lo largo de la temporada las iremos resolviendo.