Resultados del fin de semana

SEGUNDA DIVISIÓN A
ZARAGOZA SPORTING 0-0
REAL OVIEDO GIRONA 0-1
SEGUNDA B
MARINO DEPORTIVO 0-0
LANGREO FERROL 2-3
SPOTING B SALAMANCA 0-0
VETUSTA PONTEVEDRA 0-0
COVADONGA CORUXO 2-3
LEALTAD GUIJUELO 2-3
TERCERA DIVISIÓN
LLANES CEARES 1-3
L’ENTREGU LLANERA 0-1
AVILÉS SAN MARTÍN Aplazado
TITÁNICO INDUSTRIAL 0-1
TUILLA LENENSE 0-0
URRACA CAUDAL Aplazado
SIERO STADIUM 0-2
CONDAL NAVARRO 0-0
COLUNGA PRAVIANO 0-2
VALDESOTO VALLOBÍN 0-1
SEGUNDA FEMENINA
BARCELONA B REAL OVIEDO 0-2
COLLERENSE SPORTING 4-1
BALONCESTO
LEB ORO
LIBERBANK ALICANTE 63-62
LIGA EBA
GIJON BASKET ARTABRA 84-60
BALONMANO
PLATA FEMENINA
VIGO SIERO 27-32
GIJÓN CARBALLAL 20-27
CAMARGO OVIEDO 22-26
1ª NACIONAL MASCULINA
DELICIAS UNIÓN FINANCIERA 15-34
FINETWORK GIJON UNI. LEÓN 28-30
ATLÉTICA AVILESINA GRUPO IMQ 27-27
LUANCO TARAZONA 41-32
HOCKEY
OK LIGA FEMENINA
TELECABLE BIGUES 8-2
LIGA BRONCE NACIONAL MASCULINA
COMPOSTELA TELECABLE 7-2
COMPAÑÍA OVIEDO ROLLER 4-3
JOLASETA BOOLING 3-2
BADMINTON
BENALMADENA BADMINTON OVIEDO 0-7