DEPORTES / AGENDA

Resultados del fin de semana

éstos fueron los resultados de nuestros principales equipos en el fin de semana

Chisco García

Oviedo | 26.04.2021 11:35

Una jugada del Liberbank Oviedo-Alicante
Una jugada del Liberbank Oviedo-Alicante | LIBERBANK OVIEDO

SEGUNDA DIVISIÓN A

ZARAGOZA SPORTING 0-0

REAL OVIEDO GIRONA 0-1

SEGUNDA B

MARINO DEPORTIVO 0-0

LANGREO FERROL 2-3

SPOTING B SALAMANCA 0-0

VETUSTA PONTEVEDRA 0-0

COVADONGA CORUXO 2-3

LEALTAD GUIJUELO 2-3

TERCERA DIVISIÓN

LLANES CEARES 1-3

L’ENTREGU LLANERA 0-1

AVILÉS SAN MARTÍN Aplazado

TITÁNICO INDUSTRIAL 0-1

TUILLA LENENSE 0-0

URRACA CAUDAL Aplazado

SIERO STADIUM 0-2

CONDAL NAVARRO 0-0

COLUNGA PRAVIANO 0-2

VALDESOTO VALLOBÍN 0-1

SEGUNDA FEMENINA

BARCELONA B REAL OVIEDO 0-2

COLLERENSE SPORTING 4-1

BALONCESTO

LEB ORO

LIBERBANK ALICANTE 63-62

LIGA EBA

GIJON BASKET ARTABRA 84-60

BALONMANO

PLATA FEMENINA

VIGO SIERO 27-32

GIJÓN CARBALLAL 20-27

CAMARGO OVIEDO 22-26

1ª NACIONAL MASCULINA

DELICIAS UNIÓN FINANCIERA 15-34

FINETWORK GIJON UNI. LEÓN 28-30

ATLÉTICA AVILESINA GRUPO IMQ 27-27

LUANCO TARAZONA 41-32

HOCKEY

OK LIGA FEMENINA

TELECABLE BIGUES 8-2

LIGA BRONCE NACIONAL MASCULINA

COMPOSTELA TELECABLE 7-2

COMPAÑÍA OVIEDO ROLLER 4-3

JOLASETA BOOLING 3-2

BADMINTON

BENALMADENA BADMINTON OVIEDO 0-7

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