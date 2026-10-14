El Oviedo descansa pendiente de Youness

El Real Oviedo disfruta hoy miércoles de una jornada de descanso después de la victoria conseguida el lunes frente al Eibar, un resultado que permitió a los azules recuperar la confianza tras el duro revés sufrido en Elda. La plantilla regresará mañana jueves a las instalaciones de El Requexón para comenzar a preparar su visita al Ceuta, prevista para el domingo en el estadio Alfonso Murube. Una nueva oportunidad para que el equipo de Julián Calero empiece a corregir una de sus principales asignaturas pendientes: el rendimiento lejos del Carlos Tartiere.

La principal incógnita estará en el estado físico de Youness Lachhab. El centrocampista tuvo que solicitar el cambio durante la recta final del encuentro frente al Eibar por unas molestias que obligarán a seguir su evolución durante los próximos días. En principio, no parece tratarse de una lesión importante, aunque habrá que esperar a comprobar cómo responde cuando el equipo vuelva a ejercitarse sobre el césped.

La situación tiene un componente especial para el futbolista, que militó en el Ceuta la pasada temporada y que podría regresar al Alfonso Murube para enfrentarse a su antiguo equipo. Calero confía en poder contar con un jugador que se ha convertido en una de las piezas importantes de su centro del campo.

El técnico también estará pendiente del resto de la enfermería, que continúa condicionando sus posibilidades para confeccionar las convocatorias. La acumulación de problemas físicos ha reducido las alternativas del entrenador, especialmente en las posiciones ofensivas, donde las ausencias de Chris Ramos y Carlos Fernández han obligado a buscar soluciones.

El partido de Ceuta supondrá además una nueva prueba para un Oviedo que necesita trasladar a sus desplazamientos la competitividad que está mostrando en el Carlos Tartiere. Los azules tienen por delante varios días de trabajo para preparar un encuentro ante un rival necesitado de puntos y que intentará aprovechar el factor campo.

El Real Oviedo también conoce ya la fecha prevista para su visita al Cádiz, correspondiente a la decimotercera jornada de Segunda División. El encuentro está situado en el calendario para el domingo 8 de noviembre en el estadio Nuevo Mirandilla, a las 16.30 horas.

Antes de ese desplazamiento, los azules tendrán que afrontar un calendario exigente que incluye las visitas al Ceuta y al Almería, el estreno en la Copa del Rey frente al Numancia y el encuentro ante Las Palmas en el Carlos Tartiere. Una sucesión de compromisos que pondrá a prueba la profundidad de la plantilla y la capacidad de reacción del equipo de Julián Calero.