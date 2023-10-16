POLIDEPORTIVO

Repaso al fin de semana deportivo

Consulta en el enlace de esta noticia todos los resultados de los equipos asturianos en el fin de semana

Chisco García

Oviedo | 16.10.2023 14:57

SEGUNDA FEDERACIÓN

VETUSTA

CORUXO

2-0

MARINO

LANGREO

1-1

AVILÉS

GUIJUELO

2-2

COVADOGA

GIMNÁSTICA

2-2

TERCERA DIVISIÓN

COLUNGA

LEALTAD

APLAZADO

LLANES

CEARES

1-1

CAUDAL

LUARCA

2-1

L’ENTREGU

STADIUM

1-0

BARCIA

LLANERA

0-5

TITÁNICO

PRAVIANO

0-0

CONDAL

INDUSTRIAL

0-1

SPORTING ATLÉTICO

LENENSE

1-0

TUILLA

URRACA

1-1

SEGUNDA FEMENINA

SPORTING

ATHLETIC C

2-4

BIZKERRE

REAL OVIEDO

0-2

BALONCESTO

LEB ORO

ESTUDIANTES

ALIMERKA OVIEDO

76-87

LIGA EBA

MARÍN

CIRCULO

68-80

TARTIERE AUTO GIJÓN

LUGO

60-81

CALVO XIRIA

UNIVERSIDAD

88-76

LIGA FEMENINA 2

GRUPO BARNA

SANFER ADBA

66-71

BALONMANO

DIVISION HONOR FEMENINA

LOBAS OVIEDO

MOTIVE.CO GIJÓN

PLATA FEMENINA

SIERO

GIJÓN

HONOR PLATA MASCULINA

VILLA ARNDA

UNIÓN FINANCIERA

25-24

1ª NACIONAL MASCULINA

BALOPAL

HORIZONTE ATLÉTICA

26-34

AUTOCENTER PRINCIPADO

EZEQUIEL

40-23

LAFUENTE

GRUPO

28-27

ROYAL PREMIUM

ASTILLERO

35-32

HOCKEY

OK LIGA FEMENINA

VILASANA

TELECABLE

4-3

PLATA FEMENINA

ROLLER OVIEDO

CAMBRE

4-2

PATÍN NALON

LENA

2-2

OK LIGA BRONCES NORTE

ROLLER

ROCAHPEA

5-2

ARECES

PATINALON

6-0

TELECABLE

AURRERÁ

6-2

URDANETA

MIERES

3-2

BADMINTON

OVIEDO

RUGBY

DIVISIÓN DE HONOR

BELENOS

DIVISIÓN DE HONOR B

GIJÓN

72-3

REAL OVIEDO

9-46

VOLEIBOL

SUPERLIGA 2 FEMENINA

CV OVIEDO

LA LAGUNA1-3

3-1

LEGANÉS

GRUPO

3-0

SUPERLIGA 2 MASCULINA

SANTANDERINA

JOVELLANOS

3-0

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA

BURGOS

OVIEDO

0-3

PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA

CURTIDORA

EL ROSARIO

1-3

SANTO DOMINGO

LA CALZADA

2-3

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid