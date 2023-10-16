Repaso al fin de semana deportivo

SEGUNDA FEDERACIÓN
VETUSTA
CORUXO
2-0
MARINO
LANGREO
1-1
AVILÉS
GUIJUELO
2-2
COVADOGA
GIMNÁSTICA
2-2
TERCERA DIVISIÓN
COLUNGA
LEALTAD
APLAZADO
LLANES
CEARES
1-1
CAUDAL
LUARCA
2-1
L’ENTREGU
STADIUM
1-0
BARCIA
LLANERA
0-5
TITÁNICO
PRAVIANO
0-0
CONDAL
INDUSTRIAL
0-1
SPORTING ATLÉTICO
LENENSE
1-0
TUILLA
URRACA
1-1
SEGUNDA FEMENINA
SPORTING
ATHLETIC C
2-4
BIZKERRE
REAL OVIEDO
0-2
BALONCESTO
LEB ORO
ESTUDIANTES
ALIMERKA OVIEDO
76-87
LIGA EBA
MARÍN
CIRCULO
68-80
TARTIERE AUTO GIJÓN
LUGO
60-81
CALVO XIRIA
UNIVERSIDAD
88-76
LIGA FEMENINA 2
GRUPO BARNA
SANFER ADBA
66-71
BALONMANO
DIVISION HONOR FEMENINA
LOBAS OVIEDO
MOTIVE.CO GIJÓN
PLATA FEMENINA
SIERO
GIJÓN
HONOR PLATA MASCULINA
VILLA ARNDA
UNIÓN FINANCIERA
25-24
1ª NACIONAL MASCULINA
BALOPAL
HORIZONTE ATLÉTICA
26-34
AUTOCENTER PRINCIPADO
EZEQUIEL
40-23
LAFUENTE
GRUPO
28-27
ROYAL PREMIUM
ASTILLERO
35-32
HOCKEY
OK LIGA FEMENINA
VILASANA
TELECABLE
4-3
PLATA FEMENINA
ROLLER OVIEDO
CAMBRE
4-2
PATÍN NALON
LENA
2-2
OK LIGA BRONCES NORTE
ROLLER
ROCAHPEA
5-2
ARECES
PATINALON
6-0
TELECABLE
AURRERÁ
6-2
URDANETA
MIERES
3-2
BADMINTON
OVIEDO
RUGBY
DIVISIÓN DE HONOR
BELENOS
DIVISIÓN DE HONOR B
GIJÓN
72-3
REAL OVIEDO
9-46
SUPERLIGA 2 FEMENINA
CV OVIEDO
LA LAGUNA1-3
3-1
LEGANÉS
GRUPO
3-0
SUPERLIGA 2 MASCULINA
SANTANDERINA
JOVELLANOS
3-0
PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA
BURGOS
OVIEDO
0-3
PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA
CURTIDORA
EL ROSARIO
1-3
SANTO DOMINGO
LA CALZADA
2-3