POLIDEPORTIVO

Repaso a la agenda del fin de semana

Los equipos de 2ª RFEF siguen apurando sus opciones con el Langreo en la zona de playoff y con el resto mirando más para abajo que para otra cosa. El Llanera dio un paso importante tras su empate con el Sporting Atlético y se consolida como líder de la categoría. La Oviedo Cup fue la gran protagonista de la Semana Santa y reunió a las mejores canteras de España. El baloncesto y el balonmano también tuvieron actividad en un fin de semana de poca actividad en general.

Chisco García

Oviedo | 01.04.2024 13:50

SEGUNDA FEDERACIÓN

FABRIL

LANGREO

0-1

MARINO

VETUSTA

1-0

RAYO CANTABRIA

AVILÉS

2-1

TERCERA

CAUDAL

BARCIA

2-2

LEALTAD

URRACA

2-1

LUARCA

COLUNGA

0-3

CEARES

L’ENTREGU

0-1

PRAVIANO

TUILLA

1-0

LLANES

TITÁNICO

2-1

AVILÉS STADIUM

CONDAL

0-0

INDUSTRIAL

LENENSE

1-0

LLANERA

SPORTING ATLÉTICO

0-0

SEGUNDA FEMENINA

REAL OVIEDO

SPORTING


BALONCESTO

LEB ORO

ALEGA CANTABRIA

ALIMERKA OVIEDO

84-83

LIGA EBA

UNIVERSIDAD OVIEDO

TARTIERE AUTO

CIRCULO

LIGA FEMENINA 2

SANFER ADBA

LEON

45-53

Consumado descenso, pero la remodelación de la categoría puede permitirle seguir el LF2

BALONMANO

DIVISION HONOR FEMENINA

MOTIVE.CO GIJÓN

LOBAS OVIEDO

PLATA FEMENINA

GIJÓN

SIERO

HONOR PLATA MASCULINA

MALLORCA

UNIÓN FINANCIERA

24-23

1ª NACIONAL MASCULINA

AUTOCENTER PRINCIPADO

ROYAL PREMIUM GIJON

HORIZONTE ATLÉTICA

GRUPO

HOCKEY

OK LIGA FEMENINA

TELECABLE

PLATA FEMENINA

LENA

ROLLER OVIEDO

PATINALON

OK LIGA BRONCES NORTE

ARECES

MIERES

PATINALON

ROLLER

TELECABLE

BADMINTON

OVIEDO

RUGBY

DIVISIÓN DE HONOR

BELENOS

DIVISIÓN DE HONOR B

GIJÓN

REAL OVIEDO

VOLEIBOL

SUPERLIGA 2 FEMENINA

CV OVIEDO

GRUPO

SUPERLIGA 2 MASCULINA

JOVELLANOS

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA

OVIEDO

PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA

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