Repaso a la agenda del fin de semana

SEGUNDA FEDERACIÓN
FABRIL
LANGREO
0-1
MARINO
VETUSTA
1-0
RAYO CANTABRIA
AVILÉS
2-1
TERCERA
CAUDAL
BARCIA
2-2
LEALTAD
URRACA
2-1
LUARCA
COLUNGA
0-3
CEARES
L’ENTREGU
0-1
PRAVIANO
TUILLA
1-0
LLANES
TITÁNICO
2-1
AVILÉS STADIUM
CONDAL
0-0
INDUSTRIAL
LENENSE
1-0
LLANERA
SPORTING ATLÉTICO
0-0
SEGUNDA FEMENINA
REAL OVIEDO
SPORTING
BALONCESTO
LEB ORO
ALEGA CANTABRIA
ALIMERKA OVIEDO
84-83
LIGA EBA
UNIVERSIDAD OVIEDO
TARTIERE AUTO
CIRCULO
LIGA FEMENINA 2
SANFER ADBA
LEON
45-53
Consumado descenso, pero la remodelación de la categoría puede permitirle seguir el LF2
BALONMANO
DIVISION HONOR FEMENINA
MOTIVE.CO GIJÓN
LOBAS OVIEDO
PLATA FEMENINA
GIJÓN
SIERO
HONOR PLATA MASCULINA
MALLORCA
UNIÓN FINANCIERA
24-23
1ª NACIONAL MASCULINA
AUTOCENTER PRINCIPADO
ROYAL PREMIUM GIJON
HORIZONTE ATLÉTICA
GRUPO
HOCKEY
OK LIGA FEMENINA
TELECABLE
PLATA FEMENINA
LENA
ROLLER OVIEDO
PATINALON
OK LIGA BRONCES NORTE
ARECES
MIERES
PATINALON
ROLLER
TELECABLE
BADMINTON
OVIEDO
RUGBY
DIVISIÓN DE HONOR
BELENOS
DIVISIÓN DE HONOR B
GIJÓN
REAL OVIEDO
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2 FEMENINA
CV OVIEDO
GRUPO
SUPERLIGA 2 MASCULINA
JOVELLANOS
PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA
OVIEDO
PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA
LA CURTIDORA
LA CALZADA