Consulta las citas de nuestros equipos para el fin de semana

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Calendario con los partidos que disputarán nuestros principales representantes en los próximos días

Chisco García

Oviedo | 04.03.2022 09:26

Una jugadora del Telecable, en un partido de esta temporada
Una jugadora del Telecable, en un partido de esta temporada | LUIS VELASCO / FEP

FUTBOL

SEGUNDA DIVISIÓN

GIRONA REAL OVIEDO DOMINGO 21.00

REAL SOCIEDAD B SPORTING DOMINGO 21.00

SEGUNDA FEDERACIÓN

CORUXO CEARES DOMINGO 11.00

ADARVE LANGREO DOMINGO 11.00

AVILÉS PALENCIA DOMINGO 16.30

MARINO COMPOSTELA DOMINGO 17.00

LLANERA PONTEVEDRA DOMINGO 17.00

TERCERA

INDSTRIAL VETUSTA SABADO 18.00

LEALTAD LLANES DOMINGO 12.00

SAN MARTÍN COVADONGA DOMINGO 12.00

TITÁNICO NAVARRO DOMINGO 12.00

LANGREO B COLUNGA DOMINGO 16.30

TUILLA SPORTING B DOMINGO 17.00

LUARCA L’ENTREGU DOMINGO17.00

URRACA LENENSE DOMINGO 17.00

MOSCONIA PRAVIANO DOMINGO 17.00

CAUDAL ROCES DOMINGO 18.30

BALONCESTO

LEB ORO

UNICAJA BANCO ALMANSA DOMINGO 12.30

LEB PLATA

CIRCULO MORÓN SABADO 20.00

LIGA EBA

CALRET UNICAJA BANCO B SABADO 19.00

UNI. VALLADOLID CORINTO GIJON DOMINGO 18.00

BALONMANO

1ª NACIONAL MASCULINA

FINETWORK GRUPO IMQ SABADO 17.00

OCA HOT. LUANCO EZEQUIEL SABADO 18.30

DELICIAS VETUSTA SABADO 18.30

UNION FINANCIERA TOSCAF AVILESINA SABADO 19.00

HOCKEY

COPA DE EUROPA FEMENINA

TELECABLE VOLTREGÁ SABADO 19.00

PLATA FEMENINA

CAMBRE ARECES SABADO 17.30

RASPEIG PATÍN NALÓN SABADO 18.00

LENA ROCHAPEA DOMINGO 12.00

OK LIGA BRONCES NORTE

LUBIANS BOOLING SABADO 12.45

RAXOI ARECES SABADO 17.30

TENIS MAGDALENA OVIEDO ROLLER SABADO 19.00

TELECABLE Descanso

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