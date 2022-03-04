Consulta las citas de nuestros equipos para el fin de semana

FUTBOL
SEGUNDA DIVISIÓN
GIRONA REAL OVIEDO DOMINGO 21.00
REAL SOCIEDAD B SPORTING DOMINGO 21.00
SEGUNDA FEDERACIÓN
CORUXO CEARES DOMINGO 11.00
ADARVE LANGREO DOMINGO 11.00
AVILÉS PALENCIA DOMINGO 16.30
MARINO COMPOSTELA DOMINGO 17.00
LLANERA PONTEVEDRA DOMINGO 17.00
TERCERA
INDSTRIAL VETUSTA SABADO 18.00
LEALTAD LLANES DOMINGO 12.00
SAN MARTÍN COVADONGA DOMINGO 12.00
TITÁNICO NAVARRO DOMINGO 12.00
LANGREO B COLUNGA DOMINGO 16.30
TUILLA SPORTING B DOMINGO 17.00
LUARCA L’ENTREGU DOMINGO17.00
URRACA LENENSE DOMINGO 17.00
MOSCONIA PRAVIANO DOMINGO 17.00
CAUDAL ROCES DOMINGO 18.30
BALONCESTO
LEB ORO
UNICAJA BANCO ALMANSA DOMINGO 12.30
LEB PLATA
CIRCULO MORÓN SABADO 20.00
LIGA EBA
CALRET UNICAJA BANCO B SABADO 19.00
UNI. VALLADOLID CORINTO GIJON DOMINGO 18.00
BALONMANO
1ª NACIONAL MASCULINA
FINETWORK GRUPO IMQ SABADO 17.00
OCA HOT. LUANCO EZEQUIEL SABADO 18.30
DELICIAS VETUSTA SABADO 18.30
UNION FINANCIERA TOSCAF AVILESINA SABADO 19.00
HOCKEY
COPA DE EUROPA FEMENINA
TELECABLE VOLTREGÁ SABADO 19.00
PLATA FEMENINA
CAMBRE ARECES SABADO 17.30
RASPEIG PATÍN NALÓN SABADO 18.00
LENA ROCHAPEA DOMINGO 12.00
OK LIGA BRONCES NORTE
LUBIANS BOOLING SABADO 12.45
RAXOI ARECES SABADO 17.30
TENIS MAGDALENA OVIEDO ROLLER SABADO 19.00
TELECABLE Descanso