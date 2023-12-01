Consulta la agenda de nuestros equipos

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Chisco García

Oviedo | 01.12.2023 14:14

SEGUNDA FEDERACIÓN

VETISTA

COVADOGA

SAB. 15.45

AVILES

ARANDINA

DOM. 12.00

RAYO CANTABRIA

MARINO

DOM. 16.00

LANGREO

GIMNÁSTICA

DOM. 17.00

TERCERA

LUARCA

TUILLA

SAB. 16.15

AVILÉS STADIUM

URRACA

DOM. 12.00

PRAVIANO

INDUSTRIAL

DOM 12.00

LLANES

SPORTING ATLÉTICO

DOM 12.00

LLANERA

LENENSE

DOM 15.45

CEARES

LEALTAD

DOM 15.45

BARCIA

TITÁNICO

DOM 15.45

CAUDAL

CONDAL

DOM. 17.30

L’ENTREGU

COLUNGA

DOM. 18.30

SEGUNDA FEMENINA

ATHLETIC

REAL OVIEDO

SAB. 13.00

SPORTING

HUESCA

DOM. 12.00


BALONCESTO

LEB ORO

BETIS

ALIMERKA OVIEDO

DOM. 19.00

LIGA EBA

CHANTADA

UNIVERSIDAD OVIEDO

SAB. 18.30

MARÍN PEIXELAGO

TARTIERE AUTO

SAB. 20.00

CIRCULO

BOSCO SALESIANOS

DOM. 20.00

LIGA FEMENINA 2

ARXIL

SANFER ADBA

SAB. 19.30

BALONMANO

DIVISION HONOR FEMENINA

LOBAS OVIEDO

MOTIVE.CO GIJÓN

PLATA FEMENINA

GIJÓN

MEAÑO

SAB 19.00

TENERIFE

SIERO

SAB. 20.00

HONOR PLATA MASCULINA

GUADALAJARA

UNIÓN FINANCIERA

SAB 19.00

1ª NACIONAL MASCULINA

ASTILLERO

HORIZONTE ATLÉTICA

SAB 18.30

EMBUTIDOS EZEQUIEL

GRUPO

SAB 19.00

AUTOCENTER PRINCIPADO

SANTOÑA

SAB. 18.30

ROYAL PREMIUM GIJON

SALAMANCA

SAB. 17.00

HOCKEY

OK LIGA FEMENINA

TELECABLE

PLATA FEMENINA

CAMBRE

LENA

SAB. 20.30

PATINALON

AURRERÁ

DOM. 12.00

ROLLER OVIEDO

RAXOI

DOM. 12.30

OK LIGA BRONCES NORTE

ARECES

URDANETA

SAB. 20.00

TRAVIESAS

ROLLER

SAB. 20.30

TELECABLE

MIERES

DOM. 12.O0

PATINALON

ROCHAPEA

DOM. 14.00

BADMINTON

OVIEDO

RUGBY

DIVISIÓN DE HONOR

BELENOS

LES ABELLES

DOM. 12.00

DIVISIÓN DE HONOR B

GIJÓN

GAZTEDI

SAB. 16.00

GERNIKA

REAL OVIEDO

SAB. 16.00


VOLEIBOL

SUPERLIGA 2 FEMENINA

GRUPO

ZALAETA

SAB. 17.00

TORRELAVEGA

CV OVIEDO

SAB. 17.30

SUPERLIGA 2 MASCULINA

JOVELLANOS

VIGO

DOM. 12.00

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA

ARONA

OVIEDO

SAB. 13.00

PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA

COSLADA

LA CALZADA

SAB. 16.00

LA CURTIDORA

RIVAS

SAB. 18.00

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