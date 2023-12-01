Consulta la agenda de nuestros equipos

SEGUNDA FEDERACIÓN
VETISTA
COVADOGA
SAB. 15.45
AVILES
ARANDINA
DOM. 12.00
RAYO CANTABRIA
MARINO
DOM. 16.00
LANGREO
GIMNÁSTICA
DOM. 17.00
TERCERA
LUARCA
TUILLA
SAB. 16.15
AVILÉS STADIUM
URRACA
DOM. 12.00
PRAVIANO
INDUSTRIAL
DOM 12.00
LLANES
SPORTING ATLÉTICO
DOM 12.00
LLANERA
LENENSE
DOM 15.45
CEARES
LEALTAD
DOM 15.45
BARCIA
TITÁNICO
DOM 15.45
CAUDAL
CONDAL
DOM. 17.30
L’ENTREGU
COLUNGA
DOM. 18.30
SEGUNDA FEMENINA
ATHLETIC
REAL OVIEDO
SAB. 13.00
SPORTING
HUESCA
DOM. 12.00
BALONCESTO
LEB ORO
BETIS
ALIMERKA OVIEDO
DOM. 19.00
LIGA EBA
CHANTADA
UNIVERSIDAD OVIEDO
SAB. 18.30
MARÍN PEIXELAGO
TARTIERE AUTO
SAB. 20.00
CIRCULO
BOSCO SALESIANOS
DOM. 20.00
LIGA FEMENINA 2
ARXIL
SANFER ADBA
SAB. 19.30
BALONMANO
DIVISION HONOR FEMENINA
LOBAS OVIEDO
MOTIVE.CO GIJÓN
PLATA FEMENINA
GIJÓN
MEAÑO
SAB 19.00
TENERIFE
SIERO
SAB. 20.00
HONOR PLATA MASCULINA
GUADALAJARA
UNIÓN FINANCIERA
SAB 19.00
1ª NACIONAL MASCULINA
ASTILLERO
HORIZONTE ATLÉTICA
SAB 18.30
EMBUTIDOS EZEQUIEL
GRUPO
SAB 19.00
AUTOCENTER PRINCIPADO
SANTOÑA
SAB. 18.30
ROYAL PREMIUM GIJON
SALAMANCA
SAB. 17.00
HOCKEY
OK LIGA FEMENINA
TELECABLE
PLATA FEMENINA
CAMBRE
LENA
SAB. 20.30
PATINALON
AURRERÁ
DOM. 12.00
ROLLER OVIEDO
RAXOI
DOM. 12.30
OK LIGA BRONCES NORTE
ARECES
URDANETA
SAB. 20.00
TRAVIESAS
ROLLER
SAB. 20.30
TELECABLE
MIERES
DOM. 12.O0
PATINALON
ROCHAPEA
DOM. 14.00
BADMINTON
OVIEDO
RUGBY
DIVISIÓN DE HONOR
BELENOS
LES ABELLES
DOM. 12.00
DIVISIÓN DE HONOR B
GIJÓN
GAZTEDI
SAB. 16.00
GERNIKA
REAL OVIEDO
SAB. 16.00
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2 FEMENINA
GRUPO
ZALAETA
SAB. 17.00
TORRELAVEGA
CV OVIEDO
SAB. 17.30
SUPERLIGA 2 MASCULINA
JOVELLANOS
VIGO
DOM. 12.00
PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA
ARONA
OVIEDO
SAB. 13.00
PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA
COSLADA
LA CALZADA
SAB. 16.00
LA CURTIDORA
RIVAS
SAB. 18.00