Consulta la agenda del fin de semana

SEGUNDA FEDERACIÓN
OURENSE
LANGREO
SAB. 16.30
VETUSTA
RAYO CANTABRIA
DOM. 12.00
COVADONGA
GUIJUELO
DOM. 16.00
MARINO
PONTEVEDRA
DOM. 17.00
ZAMORA
AVILÉS
DOM. 18.00
TERCERA
CONDAL
AVILÉS STADIUM
DOM. 12.00
TITÁNICO
LLANES
DOM. 12.00
SPORTING ATLETICO
LLANERA
DOM 12.00
COLUNGA
LUARCA
DOM 15.45
TUILLA
PRAVIANO
DOM 15.45
BARCIA
CAUDAL
DOM 15.45
L’ENTREGU
CEARES
DOM 17.00
URRACA
LEALTAD
SAB 1645
LENENSE
INDUSTRIAL
SAB. 16.45
SEGUNDA FEMENINA
SPORTING
RAYO VALLECANO
DOM. 12.00
REAL MADRID
REAL OVIEDO
DOM. 16.00
BALONCESTO
LEB ORO
ALIMERKA OVIEDO
MELILLA
SAB. 20.00
LIGA EBA
TARTIERE AUTO
CHANTADA
SAB. 20.00
UNIVERSIDAD
CIRCULO
DOM. 19.00
LIGA FEMENINA 2
LANZAROTE
SANFER ADBA
SAB. 20.00
BALONMANO
DIVISION HONOR FEMENINA
LOBAS OVIEDO
MOTIVE.CO GIJÓN
PLATA FEMENINA
GIJÓN
VALLADOLID
SAB 19.00
CAMARGO
SIERO
DOM. 12.00
HONOR PLATA MASCULINA
UNIÓN FINANCIERA
MALLORCA
SAB 19.30
1ª NACIONAL MASCULINA
ADEMAR
HORIZONTE ATLÉTICA
SAB 19.00
GRUPO
ARROYO
SAB 20.00
ROYAL PREMIUM GIJON
AUTOCENTER PRINCIPADO
SAB. 17.00
HOCKEY
OK LIGA FEMENINA
TELECABLE
IGR REMSCHEID
SAB. 17.00
PLATA FEMENINA
ROCHAPEA
ROLLER OVIEDO
SAB. 18.00
RAPEIG
LENA
SAB. 18.00
PATÍN NALÓN
CAMBRE
DOM. 12.30
OK LIGA BRONCES NORTE
ROLLER
PATINALON
SAB. 20.00
RAXOI
TELECABLE
SAB. 20.00
MIERES
JOLASETA
SAB. 20.30
MUNDAIZ
ARECES
DOM. 12.30
BADMINTON
OVIEDO
RUGBY
DIVISIÓN DE HONOR
BELENOS
DIVISIÓN DE HONOR B
GIJÓN
REAL OVIEDO
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2 FEMENINA
CV OVIEDO
LEGANÉS
SAB. 17.00
TORREJÓN
GRUPO
SAB. 19.30
SUPERLIGA 2 MASCULINA
SAN SADURNIÑO
JOVELLANOS
SAB. 19.30
PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA
OVIEDO
PARLA
SAB. 19.30
PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA
CURTIDORA
ARENAL
SAB. 18.00
SESTAO
LA CALZADA
SAB. 19.30