Consulta la agenda del fin de semana

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Chisco García

Oviedo | 10.11.2023 14:38

SEGUNDA FEDERACIÓN

OURENSE

LANGREO

SAB. 16.30

VETUSTA

RAYO CANTABRIA

DOM. 12.00

COVADONGA

GUIJUELO

DOM. 16.00

MARINO

PONTEVEDRA

DOM. 17.00

ZAMORA

AVILÉS

DOM. 18.00

TERCERA

CONDAL

AVILÉS STADIUM

DOM. 12.00

TITÁNICO

LLANES

DOM. 12.00

SPORTING ATLETICO

LLANERA

DOM 12.00

COLUNGA

LUARCA

DOM 15.45

TUILLA

PRAVIANO

DOM 15.45

BARCIA

CAUDAL

DOM 15.45

L’ENTREGU

CEARES

DOM 17.00

URRACA

LEALTAD

SAB 1645

LENENSE

INDUSTRIAL

SAB. 16.45

SEGUNDA FEMENINA

SPORTING

RAYO VALLECANO

DOM. 12.00

REAL MADRID

REAL OVIEDO

DOM. 16.00


BALONCESTO

LEB ORO

ALIMERKA OVIEDO

MELILLA

SAB. 20.00

LIGA EBA

TARTIERE AUTO

CHANTADA

SAB. 20.00

UNIVERSIDAD

CIRCULO

DOM. 19.00

LIGA FEMENINA 2

LANZAROTE

SANFER ADBA

SAB. 20.00

BALONMANO

DIVISION HONOR FEMENINA

LOBAS OVIEDO

MOTIVE.CO GIJÓN

PLATA FEMENINA

GIJÓN

VALLADOLID

SAB 19.00

CAMARGO

SIERO

DOM. 12.00

HONOR PLATA MASCULINA

UNIÓN FINANCIERA

MALLORCA

SAB 19.30

1ª NACIONAL MASCULINA

ADEMAR

HORIZONTE ATLÉTICA

SAB 19.00

GRUPO

ARROYO

SAB 20.00

ROYAL PREMIUM GIJON

AUTOCENTER PRINCIPADO

SAB. 17.00

HOCKEY

OK LIGA FEMENINA

TELECABLE

IGR REMSCHEID

SAB. 17.00

PLATA FEMENINA

ROCHAPEA

ROLLER OVIEDO

SAB. 18.00

RAPEIG

LENA

SAB. 18.00

PATÍN NALÓN

CAMBRE

DOM. 12.30

OK LIGA BRONCES NORTE

ROLLER

PATINALON

SAB. 20.00

RAXOI

TELECABLE

SAB. 20.00

MIERES

JOLASETA

SAB. 20.30

MUNDAIZ

ARECES

DOM. 12.30

BADMINTON

OVIEDO

RUGBY

DIVISIÓN DE HONOR

BELENOS

DIVISIÓN DE HONOR B

GIJÓN

REAL OVIEDO


VOLEIBOL

SUPERLIGA 2 FEMENINA

CV OVIEDO

LEGANÉS

SAB. 17.00

TORREJÓN

GRUPO

SAB. 19.30

SUPERLIGA 2 MASCULINA

SAN SADURNIÑO

JOVELLANOS

SAB. 19.30

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA

OVIEDO

PARLA

SAB. 19.30

PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA

CURTIDORA

ARENAL

SAB. 18.00

SESTAO

LA CALZADA

SAB. 19.30

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