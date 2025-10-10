POLIDEPORTIVO

Así llega el fin de semana deportivo

Consulta las principales citas de los equipos asturianos en nuestra agenda deportiva del fin de semana en Asturias

Chisco García

Oviedo |

PRIMERA RFEF

ZAMORA

AVILÉS

DOM. 14.15

SEGUNDA RFEF

FABRIL

LANGREO

SÁB. 16.15

MARINO

GIMNÁSTICA

SAB. 17.00

VALLADOLID PROMESAS

LEALTAD

DOM. 12.00

ÁVILA

VETUSTA

DOM. 17.00

TERCERA RFEF

LLANERA

NAVARRO

SAB.17.00

COVADONGA

PRAVIANO

SAB. 18.30

SPORTING ATLÉTICO

CEARES

DOM. 11.30

COLUNGA

TUILLA

DOM. 12.00

LLANES

CAUDAL

DOM. 12.00

AVILÉS STADIUM

GIJÓN INDUSTRIAL

DOM. 12.00

TITÁNICO

SIERO

DOM. 12.15

SAN MARTÍN

LENENSE

DOM. 17.00

L’ENTREGU

MOSCONIA

DOM. 19.00

PRIMERA RFEF FEMENINA

BETIS

REAL OVIEDO

SÁB. 10.30

SEGUNDA RFEF FEMENINA

AVILÉS

ATHLETIC B

SÁB. 16.15

REAL SOCIEDAD B

SPORTING

DOM. 12.30

BALONCESTO

1ª FEB

CARTAGENA

ALIMERKA OVIEDO

SAB. 19.00

2ª FEB

CÍRCULO GIJÓN

JAÉN PARAÍSO INTERIOR

SAB. 20.00

3ª FEB

PEIXE GALEGO

NAVIA LA MAGALLA

SÁB. 20.00

CULLEREDO

UNIVERSIDAD OVIEDO

SÁB. 17.00

LIGA FEMENINA 2

SIROKO GIJÓN BASKET

ADBA SANFER ARTCHIVO

SÁB. 17.00

BALONMANO

DIVISION HONOR ORO FEMENINA

LOBAS GLOBAL ATAC

LANZAROTE PUERTO CARMEN

SÁB. 20.00

DIVISIÓN DE HONOR PLATA MASCULINA

CONFÍA BASE OVIEDO

CANTAZARA ZARAGOZA

SÁB. 18.30

PLATA FEMENINA

GETASUR

BALONMANO GIJÓN

SAB. 19.30

1ª NACIONAL MASCULINA

BALONMANO SANSE

ROYAL PREMIUN GIJÓN

SÁB. 18.00

GRUPO

HORIZONTE ATLÉTICA

SAB. 20.00

BATHCO TORRELAVEGA

AUTOCENTER PRINCIPADO

DOM. 12.30

HOCKEY

OK LIGA FEMENINA

FRAGA

CP MIERES

SÁB. 19.00

TELECABLE

BIGUES RIELS

SÁB. 19.15

OK PLATA FEMENINA

BERENGUELA

OVIEDO ROLLER

SÁB. 16.30

ALCORCÓN

PATINALON

DOM. 12.30

OK LIGA BRONCES NORTE

URDANETA

OVIEDO BOOLING

SÁB. 18.00

MIERES

SANTUTXU

SÁB. 20.00

OVIEDO ROLLER

ESCOLA LUBIANS

SAB. 20.00

TELECABLE

TRAVIESAS

DOM. 12.30

COMPAÑÍA DE MARÍA B

PATINALÓN

DOM. 12.45

VOLEIBOL

SUPERLIGA 2 FEMENINA

TORRELAVEGA

GRUPO

SÁB. 18.00

SUPERLIGA 2 MASCULINA

JOVELLANOS

BOIRO

DOM. 12.00

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA

GRUPO

COSLADA

SÁB. 17.00

PALENCIA 2026

CV OVIEDO

SÁB. 17.30

PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA

CURTIDORA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

GETXO

SÁB. 18.00

SESTAO

CV OVIEDO

SÁB. 19.30

