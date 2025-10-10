Así llega el fin de semana deportivo

PRIMERA RFEF
ZAMORA
AVILÉS
DOM. 14.15
SEGUNDA RFEF
FABRIL
LANGREO
SÁB. 16.15
MARINO
GIMNÁSTICA
SAB. 17.00
VALLADOLID PROMESAS
LEALTAD
DOM. 12.00
ÁVILA
VETUSTA
DOM. 17.00
TERCERA RFEF
LLANERA
NAVARRO
SAB.17.00
COVADONGA
PRAVIANO
SAB. 18.30
SPORTING ATLÉTICO
CEARES
DOM. 11.30
COLUNGA
TUILLA
DOM. 12.00
LLANES
CAUDAL
DOM. 12.00
AVILÉS STADIUM
GIJÓN INDUSTRIAL
DOM. 12.00
TITÁNICO
SIERO
DOM. 12.15
SAN MARTÍN
LENENSE
DOM. 17.00
L’ENTREGU
MOSCONIA
DOM. 19.00
PRIMERA RFEF FEMENINA
BETIS
REAL OVIEDO
SÁB. 10.30
SEGUNDA RFEF FEMENINA
AVILÉS
ATHLETIC B
SÁB. 16.15
REAL SOCIEDAD B
SPORTING
DOM. 12.30
BALONCESTO
1ª FEB
CARTAGENA
ALIMERKA OVIEDO
SAB. 19.00
2ª FEB
CÍRCULO GIJÓN
JAÉN PARAÍSO INTERIOR
SAB. 20.00
3ª FEB
PEIXE GALEGO
NAVIA LA MAGALLA
SÁB. 20.00
CULLEREDO
UNIVERSIDAD OVIEDO
SÁB. 17.00
LIGA FEMENINA 2
SIROKO GIJÓN BASKET
ADBA SANFER ARTCHIVO
SÁB. 17.00
BALONMANO
DIVISION HONOR ORO FEMENINA
LOBAS GLOBAL ATAC
LANZAROTE PUERTO CARMEN
SÁB. 20.00
DIVISIÓN DE HONOR PLATA MASCULINA
CONFÍA BASE OVIEDO
CANTAZARA ZARAGOZA
SÁB. 18.30
PLATA FEMENINA
GETASUR
BALONMANO GIJÓN
SAB. 19.30
1ª NACIONAL MASCULINA
BALONMANO SANSE
ROYAL PREMIUN GIJÓN
SÁB. 18.00
GRUPO
HORIZONTE ATLÉTICA
SAB. 20.00
BATHCO TORRELAVEGA
AUTOCENTER PRINCIPADO
DOM. 12.30
HOCKEY
OK LIGA FEMENINA
FRAGA
CP MIERES
SÁB. 19.00
TELECABLE
BIGUES RIELS
SÁB. 19.15
OK PLATA FEMENINA
BERENGUELA
OVIEDO ROLLER
SÁB. 16.30
ALCORCÓN
PATINALON
DOM. 12.30
OK LIGA BRONCES NORTE
URDANETA
OVIEDO BOOLING
SÁB. 18.00
MIERES
SANTUTXU
SÁB. 20.00
OVIEDO ROLLER
ESCOLA LUBIANS
SAB. 20.00
TELECABLE
TRAVIESAS
DOM. 12.30
COMPAÑÍA DE MARÍA B
PATINALÓN
DOM. 12.45
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2 FEMENINA
TORRELAVEGA
GRUPO
SÁB. 18.00
SUPERLIGA 2 MASCULINA
JOVELLANOS
BOIRO
DOM. 12.00
PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA
GRUPO
COSLADA
SÁB. 17.00
PALENCIA 2026
CV OVIEDO
SÁB. 17.30
PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA
CURTIDORA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
GETXO
SÁB. 18.00
SESTAO
CV OVIEDO
SÁB. 19.30