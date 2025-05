Alfredo Canteli: "Los nuevos radares suponen una medida disuasoria y no "recaudatoria"

Oviedo estrenará, en la segunda quincena de noviembre, ocho nuevos radares, instalados en puntos con altos índices de siniestralidad. Una nueva medida que se hace, según el alcalde, por seguridad y no, por afán recaudatorio.

El Ayuntamiento ya ha instalado las cajas, que se ubicarán en Hermanos Menéndez Pidal, General Elorza, la Tenderina, la Ronda Sur, la calle Dinamarca, en el polígono del Espíritu Santo, Martínez Marina y la calle Azcárraga. Una medida, disuasoria, según Alfredo Canteli: "Frenar la velocidad de los vehículos es fundamenta. nunca recaudatorio. La prueba de ello es que muchos vehículos no van a tener nada. Va a haber más cajas pero no más aparatos. Son disuasorios fundamentalmente, no recaudatorios".

En materia de infraestructuras, al parking de la Escandalera, en el que según el regidor ovetense ya hay cuatro empresas interesadas, para su construcción, se suma el aparcamiento subterráneo que pretende construir el consistorio en las inmediaciones del Campillín. Un proyecto, rechazado pro los socialistas, que afean la pretensión del equipo de gobierno de destruir un parque histórico. Una idea rebatida, por el propio Canteli: "Yo no hablo nunca del Campillín, si no del parking de Santo Domingo, porque no toca el parque, para nada. Solo la plaza que hay abajo y la carretera".

Declaraciones del alcalde durante una nueva edición de la feria LibrOviedo, donde ha destacado la capacidad de los libreros de enfrentarse a las adversidades y ha subrayado la importancia y aportación del sector para alzarse, Oviedo, con la capitalidad europea de la Cultura en 2031: "Este año cambiamos de escenario, salimos de la Plaza Trascorrales a la calle Pelayo. Espero que el tiempo ayude y que los ovetenses compren libros".