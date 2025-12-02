Paso adelante para la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo

Oviedo aprueba la Zona de Bajas Emisiones ZBE dentro del Plan de Movilidad Sostenible y que se aplicará a partir del 1 de enero de 2026. El mapa incluye un Anillo Interior que comprende el Antiguo, la zona comercial en torno a la calle Pelayo, calles en torno a Quintana y el campo San Francisco. Hay un Anillo Exterior que responde al círculo que forman grandes avenidas como General Elorza, Santander, Hermanos Pidal, Muñoz Degrain y Ronda Sur.

Según informa el Ayuntamiento, tienen libre acceso y pueden aparcar los vehículos a motor con estas etiquetas ambientales de la DGT: B, C, ECO y 0. También bicis, patinetes y similares. Con carácter general salvo exenciones concretas, necesitarán autorización específica del Ayuntamiento los vehículos de gasolina matriculados antes de 2000 y diésel matriculados antes de 2006.

Vox está en contra. Este grupo considera que el alcalde Canteli y el PP "traicionan" a sus votantes aplicando medidas de "izquierda", afirma la portavoz Sonsoles Peralta. Izquierda Unida sí apoya el plan pero con "reservas" sobre un "mapa discutible" y algo más que precaución en la implantación de estas medidas, explica Gaspar Llamazares: "son medidas tímidas". El socialista Juan Álvarez Areces creen que el plan es general "bueno" porque incluye alguna de sus ideas pero votan en contra porque hay "líneas rojas" como los parkings de La Escandalera o El Campillín o prever la Ronda Norte.

El concejal de Proyectos Estratégicos Ignacio Cuesta explica que no afectará ni a vecinos y trabajadores en la Zona. La Zona de Bajas Emisiones se encuadra en el Plan de Movilidad, una serie de acciones que define como "progresivas, proporcionadas y eficientes". Ignacio Cuesta asegura que ya se trabaja en reordenar líneas de bus en un documento final para el primer semestre de 2026 aunque pendiente de la revisión del contrato con TUA. Cuesta también habla de carriles bici que conectarán San Lázaro-Otero-Villafría con Fuso de la Reina así como conexiones para Cerdeño, Rubín, La Corredoria y Siero sin olvidar sendas ciclables en torno al río Nora. El concejal popular defiende los parkings de Santo Domingo y La Escandalera porque servirán a los vecinos.