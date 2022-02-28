Así fueron los resultados de nuestros equipos en el fin de semana

FÚTBOL
SEGUNDA DIVISIÓN
REAL OVIEDO REAL SOCIEDAD B 0-1
SPORTING ZARAGOZA 1-2
SEGUNDA RFEF
CEARES SEGOVIANA 1-1
LANGREO CORUXO 1-1
AVILÉS NAVALCARNERO 0-1
PONTEVEDRA MARINO 0-0
SALAMANCA LLANERA 2-0
TERCERA RFEF
PRAVIANO ROCES 0-0
SPORTING B LANGREO B 5-2
LLANES TUILLA 0-0
L’ENTREGU LEALTAD 0-1
COVADONGA LUARCA 0-1
VETUSTA URRACA 2-1
NAVARRO INDUSTRIAL 4-2
MOSCONIA TITÁNICO 1-1
COLUNGA CAUDAL 0-0
LENENSE SAN MARTÍN 1-2
BALONCESTO
LIGA EBA
CORINTO GIJON CULLEREDO 58-55
UNICAJA BANCO B CHANTADA 67-84
BALONMANO
DIVISION HONOR FEMENINA
UNICAJA BANCO PORRIÑO 30-24
PLATA FEMENINA
PORRIÑO UNIÓN FINANCIERA 33-31
CLEBA SIERO 31-14
TENERIFE LOBAS GLOBAL OVIEDO 14-25
CARBALLAL GIJÓN 31-23
1ª NACIONAL MASCULINA
GRUPO IMQ UNIÓN FINANCIERA 30-36
VETUSTA MESENOR 31-20
EZEQUIEL FINETWORK 23-28
CAMARGO OCA HOTELES LUANCO 32-26
TOSCAF Descanso
HOCKEY SOBE PATINES
OK LIGA FEMENINA
ROZA TELECABLE 1-6
PLATA FEMENINA
ARECES LENA 5-4
PATÍN NALÓN AURRERÁ 2-3
OK LIGA BRONCES NORTE
OVIEDO ROLLER COMPOSTELA 5-2
TELECABLE TENIS MAGDALENA 5-5
BOOLING RAXOI 6-1
ARECES Descanso
BADMINTON
RAVACHOL OVIEDO 1-6