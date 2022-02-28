DEPORTES / AGENDA

Así fueron los resultados de nuestros equipos en el fin de semana

Consulta como les fueron las cosas a nuestros principales equipos en el último fin de semana

Chisco García

Oviedo | 28.02.2022 10:39

El Unión Financiera se llevó el derbi frente al Grupo IMQ
El Unión Financiera se llevó el derbi frente al Grupo IMQ | BASE OVIEDO

FÚTBOL

SEGUNDA DIVISIÓN

REAL OVIEDO REAL SOCIEDAD B 0-1

SPORTING ZARAGOZA 1-2

SEGUNDA RFEF

CEARES SEGOVIANA 1-1

LANGREO CORUXO 1-1

AVILÉS NAVALCARNERO 0-1

PONTEVEDRA MARINO 0-0

SALAMANCA LLANERA 2-0

TERCERA RFEF

PRAVIANO ROCES 0-0

SPORTING B LANGREO B 5-2

LLANES TUILLA 0-0

L’ENTREGU LEALTAD 0-1

COVADONGA LUARCA 0-1

VETUSTA URRACA 2-1

NAVARRO INDUSTRIAL 4-2

MOSCONIA TITÁNICO 1-1

COLUNGA CAUDAL 0-0

LENENSE SAN MARTÍN 1-2

BALONCESTO

LIGA EBA

CORINTO GIJON CULLEREDO 58-55

UNICAJA BANCO B CHANTADA 67-84

BALONMANO

DIVISION HONOR FEMENINA

UNICAJA BANCO PORRIÑO 30-24

PLATA FEMENINA

PORRIÑO UNIÓN FINANCIERA 33-31

CLEBA SIERO 31-14

TENERIFE LOBAS GLOBAL OVIEDO 14-25

CARBALLAL GIJÓN 31-23

1ª NACIONAL MASCULINA

GRUPO IMQ UNIÓN FINANCIERA 30-36

VETUSTA MESENOR 31-20

EZEQUIEL FINETWORK 23-28

CAMARGO OCA HOTELES LUANCO 32-26

TOSCAF Descanso

HOCKEY SOBE PATINES

OK LIGA FEMENINA

ROZA TELECABLE 1-6

PLATA FEMENINA

ARECES LENA 5-4

PATÍN NALÓN AURRERÁ 2-3

OK LIGA BRONCES NORTE

OVIEDO ROLLER COMPOSTELA 5-2

TELECABLE TENIS MAGDALENA 5-5

BOOLING RAXOI 6-1

ARECES Descanso

BADMINTON

RAVACHOL OVIEDO 1-6

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