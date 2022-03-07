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Así fueron los resultados de nuestros equipos en el fin de semana

Consulta los resultados de nuestros principales equipos en el fin de semana

Chisco García

Oviedo | 07.03.2022 10:04

Una jugada del derbi entre Base Oviedo y Toscaf Avilesina
Una jugada del derbi entre Base Oviedo y Toscaf Avilesina | base oviedo

FÚTBOL

SEGUNDA DIVISIÓN

GIRONA REAL OVIEDO 2-1

R. SOCIEDAD B SPORTING HOY 21.00 HORAS

SEGUNDA FEDERACIÓN

CORUXO CEARES 3-1

ADARVE LANGREO 4-0

AVILÉS PALENCIA 2-2

MARINO COMPOSTELA 1-0

LLANERA PONTEVEDRA 1-0

TERCERA DIVISIÓN

INDSTRIAL VETUSTA 0-2

LEALTAD LLANES 1-1

SAN MARTÍN COVADONGA 0-0

TITÁNICO NAVARRO 2-0

LANGREO B COLUNGA 0-1

TUILLA SPORTING B 1-0

LUARCA L’ENTREGU 2-1

URRACA LENENSE 0-0

MOSCONIA PRAVIANO 2-4

CAUDAL ROCES 3-2

BALONCESTO

LEB ORO

UNICAJA BANCO ALMANSA 85-63

LEB PLATA

CIRCULO MORÓN 86-80

LIGA EBA

CLARET UNICAJA BANCO B 46-99

UNI. VALLADOLID CORINTO GIJON 63-71

BALONMANO

1ª NACIONAL MASCULINA

FINETWORK GRUPO IMQ 28-27

VILLA LUANCO EZEQUIEL 35-27

DELICIAS AUTOCENTER VETUSTA 23-32

UNION FINANCIERA TOSCAF AVILESINA 34-24

HOCKEY

COPA DE EUROPA

TELECABLE VOLTREGÁ 8-2

PLATA FEMENINA

CAMBRE ARECES 6-6

RASPEIG PATÍN NALÓN 1-4

LENA ROCHAPEA 4-3

OK LIGA BRONCES NORTE

LUBIANS BOOLING 11-2

RAXOI ARECES 2-4

TENIS MAGDALENA OVIEDO ROLLER 2-8

TELECABLE Descanso

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