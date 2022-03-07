Así fueron los resultados de nuestros equipos en el fin de semana

FÚTBOL
SEGUNDA DIVISIÓN
GIRONA REAL OVIEDO 2-1
R. SOCIEDAD B SPORTING HOY 21.00 HORAS
SEGUNDA FEDERACIÓN
CORUXO CEARES 3-1
ADARVE LANGREO 4-0
AVILÉS PALENCIA 2-2
MARINO COMPOSTELA 1-0
LLANERA PONTEVEDRA 1-0
TERCERA DIVISIÓN
INDSTRIAL VETUSTA 0-2
LEALTAD LLANES 1-1
SAN MARTÍN COVADONGA 0-0
TITÁNICO NAVARRO 2-0
LANGREO B COLUNGA 0-1
TUILLA SPORTING B 1-0
LUARCA L’ENTREGU 2-1
URRACA LENENSE 0-0
MOSCONIA PRAVIANO 2-4
CAUDAL ROCES 3-2
BALONCESTO
LEB ORO
UNICAJA BANCO ALMANSA 85-63
LEB PLATA
CIRCULO MORÓN 86-80
LIGA EBA
CLARET UNICAJA BANCO B 46-99
UNI. VALLADOLID CORINTO GIJON 63-71
BALONMANO
1ª NACIONAL MASCULINA
FINETWORK GRUPO IMQ 28-27
VILLA LUANCO EZEQUIEL 35-27
DELICIAS AUTOCENTER VETUSTA 23-32
UNION FINANCIERA TOSCAF AVILESINA 34-24
HOCKEY
COPA DE EUROPA
TELECABLE VOLTREGÁ 8-2
PLATA FEMENINA
CAMBRE ARECES 6-6
RASPEIG PATÍN NALÓN 1-4
LENA ROCHAPEA 4-3
OK LIGA BRONCES NORTE
LUBIANS BOOLING 11-2
RAXOI ARECES 2-4
TENIS MAGDALENA OVIEDO ROLLER 2-8
TELECABLE Descanso