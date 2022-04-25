DEPORTES / AGENDA

Así fueron los resultados del fin de semana

Consulta los marcadores de los principales equipos asturianos en el fin de semana

Chisco García

Oviedo | 25.04.2022 10:53

Imagen del partido del Unión Financiera base Oviedo en la pista de Pereda
Imagen del partido del Unión Financiera base Oviedo en la pista de Pereda | base oviedo

FÚTBOL

SEGUNDA DIVISIÓN A

ALCORCÓN REAL OVIEDO 1-2

ALMERÍA SPORTING Hoy, 21.00 horas

SEGUNDA RFEF

PALENCIA LLANERA 2-0

MÓSTOLES AVILÉS 1-4

MARINO SEGOVIANA 1-2

PONTEVEDRA LANGREO 3-2

SALAMANCA CEARES 4-1

TERCERA DIVISIÓN

ROCES MOSCONIA 2-2

LUARCA PRAVIANO 1-1

LEALTAD SAN MARTÍN 2-0

LANGREO B INDUSTRIAL 0-1

CAUDAL TITÁNICO 2-0

SPORTING B VETUSTA 5-1

LLANES LENENSE 0-0

L’ENTREGU COVADONGA 2-1

COLUNGA NAVARRO 4-0

TUILLA URRACA 0-1

BALONCESTO

LEB ORO

GIRONA UNICAJA BANCO 99-74

LEB PLATA / Playoff permanencia

CIRCULO GRAN CANARIA B 73-104

LIGA EBA

CORINTO GIJON HEREDA ÁVILA 76-58

UNICAJA BANCO B SALESIANOS 85-89

BALONMANO

1ª NACIONAL MASCULINA

MESENOR OCA HOTELES LUANCO 33-33

LA NONNA GRUPO IMQ 28-24

SALAMANCA AVILESINA 31-29

PEREDA UNIÓN FINANCIERA 21-41

DELICIAS FINETWORK 30-38

HOCKEY

OK LIGA FEMENINA

TELECABLE VILASANA 4-1

VOLTREGÁ 8-2

PLATA FEMENINA

ALCORCÓN PATIN NALON 2-1

ARECES GATIKAKO 11-2

LENA AURRERÁ 5-5

OK LIGA BRONCES NORTE

ARECES TELECABLE 3-4

JOLASETA OVIEDO ROLLER 2-11

OVIEDO BOOLING ORDES 5-7

RUGBY

FASE DE ASCENSO DIVISIÓN HONOR B

REAL OVIEDO LEÓN 64-3

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