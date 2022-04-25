Así fueron los resultados del fin de semana

FÚTBOL
SEGUNDA DIVISIÓN A
ALCORCÓN REAL OVIEDO 1-2
ALMERÍA SPORTING Hoy, 21.00 horas
SEGUNDA RFEF
PALENCIA LLANERA 2-0
MÓSTOLES AVILÉS 1-4
MARINO SEGOVIANA 1-2
PONTEVEDRA LANGREO 3-2
SALAMANCA CEARES 4-1
TERCERA DIVISIÓN
ROCES MOSCONIA 2-2
LUARCA PRAVIANO 1-1
LEALTAD SAN MARTÍN 2-0
LANGREO B INDUSTRIAL 0-1
CAUDAL TITÁNICO 2-0
SPORTING B VETUSTA 5-1
LLANES LENENSE 0-0
L’ENTREGU COVADONGA 2-1
COLUNGA NAVARRO 4-0
TUILLA URRACA 0-1
BALONCESTO
LEB ORO
GIRONA UNICAJA BANCO 99-74
LEB PLATA / Playoff permanencia
CIRCULO GRAN CANARIA B 73-104
LIGA EBA
CORINTO GIJON HEREDA ÁVILA 76-58
UNICAJA BANCO B SALESIANOS 85-89
BALONMANO
1ª NACIONAL MASCULINA
MESENOR OCA HOTELES LUANCO 33-33
LA NONNA GRUPO IMQ 28-24
SALAMANCA AVILESINA 31-29
PEREDA UNIÓN FINANCIERA 21-41
DELICIAS FINETWORK 30-38
HOCKEY
OK LIGA FEMENINA
TELECABLE VILASANA 4-1
VOLTREGÁ 8-2
PLATA FEMENINA
ALCORCÓN PATIN NALON 2-1
ARECES GATIKAKO 11-2
LENA AURRERÁ 5-5
OK LIGA BRONCES NORTE
ARECES TELECABLE 3-4
JOLASETA OVIEDO ROLLER 2-11
OVIEDO BOOLING ORDES 5-7
RUGBY
FASE DE ASCENSO DIVISIÓN HONOR B
REAL OVIEDO LEÓN 64-3