POLIDEPORTIVO

Así fue el fin de semana

En nuestra agenda deportiva del fin de semana repasamos los principales resultados de nuestros equipos en Asturias y escuchamos las voces de los protagonistas

Chisco García

Oviedo |

PRIMERA DIVISIÓN

RAYO VALLECANO

REAL OVIEDO

Aplazado

SEGUNDA DIVISIÓN

SPORTING

HUESCA

2-1

PRIMERA RFEF

AVILÉS

ARENTEIRO

6-3

SEGUNDA RFEF

BURGOS

VETUSTA

1-2

LEALTAD

LANGREO

1-1

SEGOVIANA

MARINO

Aplazado

TERCERA RFEF

GIJÓN INDUSTRIAL

TITÁNICO

3-2

SIERO

SPORTING ATLÉTICO

0-4

CEARES

COLUNGA

1-3

NAVARRO

LLANES

1-1

PRAVIANO

LLANERA

0-2

LENENSE

AVILÉS STADIUM

1-1

SAN MARTÍN

COVADONGA

0-2

TUILLA

MOSCONIA

0-3

CAUDAL

L’ENTREGU

1-0

PRIMERA RFEF FEMENINA

REAL OVIEDO

ALBACETE

0-1

SEGUNDA RFEF FEMENINA

SPORTING

ATLETICO DE MADRID C

1-1

BURGOS

REAL AVILÉS INDUSTRIAL

4-0

DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL

REAL OVIEDO

PONTEVEDRA

4-0

CELTA

SPORTING

3-1

TSK ROCES

AROSA

1-1

BALONCESTO

1ª FEB

ALIMERKA OVIEDO

LEYMA CORUÑA

84-89

2ª FEB

LOGROÑO

CÍRCULO GIJÓN

72-67

3ª FEB

NAVIA LA MAGALLA

TRAUMACOR CULLEREDO

57-63

UNIVERSIDAD OVIEDO

ESTUDIANTES LUGO

102-78

LIGA FEMENINA 2

ACEITES ABRIL ADBA SANFER

IBAIZABAL

47-46

SIROKO GIJÓN BASKET

SMARTLOG OINTXE

69-63

BALONMANO

DIVISION HONOR ORO FEMENINA

LANZAROTE PUERTO DEL CARMEN

LOBAS GLOBAL ATAC

27-23

PLATA FEMENINA

MEAÑO

BALONMANO GIJÓN

30-28

DIVISIÓN DE HONOR PLATA MASCULINA

CONFÍA BASE OVIEDO

CAJASOL SEVILLA

27-29

1ª NACIONAL MASCULINA

HORIZONTE ATLÉTICA

GRUPO

38-38

ROYAL PREMIUM

SANSE

33-31

AUTOCENTER PRINCIPADO

BATHCO TORRELAVEGA

17-18

HOCKEY

OK LIGA FEMENINA

TELECABLE

CERDANYOLA

2-2

BEMBIBRE

CP MIERES

5-0

OK PLATA FEMENINA

PATINALON

ALCORCÓN

2-3

OVIEDO ROLLER

BERENGUELA

1-7

BADMINTON

OVIEDO

RECREATIVO IES LA ORDEN

3-4

VOLEIBOL

SUPERLIGA 2 FEMENINA

GRUPO

MADRID CHMABERÍ

2-3

SUPERLIGA 2 MASCULINA

SUAC CANARIAS

CID JOVELLANOS

3-1

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA

OLEIROS

GRUPO

3-2

CV OVIEDO

KIROL KLUBA

3-0

PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA

EMEVE

CURTIDORA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

3-0

CV OVIEDO

CORUÑA

1-3

SESTAO

LOS CAMPOS

3-0

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer