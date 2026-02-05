Lleida: “Hemos cometido errores, uno detrás de otro”

Lleida admitió que la entidad azul puede no haber estado preparada para competir en Primera División tras 24 años de ausencia. “Puede ser que no estuviéramos preparados para competir en Primera, lo que no es fácil después de tanto tiempo”, explicó, aunque defendió que el proyecto mantiene un rumbo claro. “Tenemos un dueño con ilusión, que ha invertido millón tras millón. Tenemos capacidad de darle la vuelta”, aseguró.

El director general justificó la prudencia mostrada en el mercado de invierno recordando que “el 60 % de los equipos que suben vuelven a bajar”, motivo por el cual se han priorizado contratos que no generen cargas en caso de descenso. “Tenemos casi dos millones de límite y no podemos poner en riesgo el tope salarial del año que viene”, subrayó.

Lleida quiso dejar claro que el club no asume un escenario derrotista. “Si pensáramos que íbamos a bajar, venderíamos a Hassan y Viñas e ingresaríamos 17 millones. Vamos a pelear”, recalcó.

Por su parte, el director deportivo Roberto Suárez defendió la metodología de trabajo y explicó que la participación del grupo desde México es habitual. “Todos los años se ha hecho de la misma manera, hay un equipo de trabajo y todos estamos de acuerdo”, indicó, aunque reconoció que el mercado nacional “ha sido pobre y decepcionante”, especialmente en la búsqueda de extremos. “La mayoría no han querido salir de sus clubes”, añadió.

En cuanto a la plantilla, Lleida se mostró prudente. “Si es mejor o no, lo veremos”, aunque percibe “una sensación de positivismo y empuje” y confía en que el equipo “avance y merezca algún punto más”.

De cara al futuro, el dirigente confirmó que no está sobre la mesa la continuidad de Guillermo Almada en el banquillo la próxima temporada, un debate que, según explicó, no se ha planteado a día de hoy. Además, confirmó la renovación de Dani Calvo, una pieza importante dentro del proyecto deportivo del club.

En el enlace de esta noticia puedes escuchar la intervención íntegra de Lleida y Suárez.