POLIDEPORTIVO

Así fue el fin de semana

El último fin de semana competitivo de 2025 en Asturias se cerró con buenas noticias para el Real Avilés Industrial y para los equipos de baloncesto de 3ª FEB y Liga Femenina 2 y lo repasamos en nuestra agenda deportiva del fin de semana.

Chisco García

Oviedo |

PRIMERA DIVISIÓN

REAL OVIEDO

CELTA

0-0

SEGUNDA DIVISIÓN

LEGANÉS

SPORTING

0-1

PRIMERA RFEF

AVILÉS

FERROL

2-1

SEGUNDA RFEF

LEALTAD

SALAMANCA

0-1

LANGREO

VALLADOLID PRO

1-1

BURGOS PROMESAS

MARINO

1-0

VETUSTA

SEGOVIANA

3-0

TERCERA RFEF

SPORTING ATLÉTICO

COVADONGA

1-1

L’ENTREGU

SAN MARTÍN

1-0

COLUNGA

LENENSE

4-1

TITÁNICO

LLANERA

1-2

LLANES

AVILÉS STADIUM

1-1

CEARES

GIJÓN INDUTRIAL

1-0

TUILLA

SIERO

0-1

MOSCONIA

PRAVIANO

2-0

CAUDAL

NAVARRO

2-1

DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL

REAL OVIEDO

GIMNÁSTICA

2-1

TSK ROCES

SPORTING

0-0

BALONCESTO

1ª FEB

ZAMORA

ALIMERKA OVIEDO

104-102

2ª FEB

CULTURAL LEONESA

CÍRCULO GIJÓN

102-93

3ª FEB

NAVIA LA MAGALLA

CALVO BASKET XIRIA

92-85

CHANTADA

UNIVERSIDAD OVIEDO

80-86

LIGA FEMENINA 2

LLEIDA

SIROKO GIJÓN BASKET

63-77

ADBA SANFER ARTCHIVO

MATARÓ

68-57

BALONMANO

DIVISION HONOR ORO FEMENINA

ZUAZO

LOBAS GLOBAL ATAC

27-26

DIVISIÓN DE HONOR PLATA MASCULINA

BARCELONA B

CONFÍA BASE OVIEDO

29-30

1ª NACIONAL MASCULINA

SALAMANCA

HORIZONTE ATLÉTICA

33-33

ASTILLERO

GRUPO

34-31

LAFUENTE

AUTOCENTER PRINCIPADO

27-27

RECOLETAS

ROYAL PREMIUN GIJÓN

34-28

RUGBY

DIVISIÓN DE HONOR B

REAL OVIEDO

GETXO

10-78

VOLEIBOL

SUPERLIGA 2 FEMENINA

ZALAETA

GRUPO

3-0

SUPERLIGA 2 MASCULINA

JOVELLANOS

VIGO

3-0

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA

MORENO SÁIZ SPORTING

CV OVIEDO

3-1

GRUPO

JATORKIDE VOLEIBOL

0-3

PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA

CURTIDORA UNIVERSIDAD

LOS CAMPOS

3-1

EMEVE

CV OVIEDO

3-0

