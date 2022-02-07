DEPORTES / AGNDA

Así fue el fin de semana para nuestros equipos

Conoce la cartelera de resultados de nuestros equipos en el último fin de semana

Chisco García

Oviedo | 07.02.2022 08:47

Una jugada del derbi de balonmano entre Unión Financiera Base Oviedo y Autocenter Vetusta
Una jugada del derbi de balonmano entre Unión Financiera Base Oviedo y Autocenter Vetusta | union financiera base oviedo

FÚTBOL

SEGUNDA DIVISIÓN

SPORTING EIBAR 0-1

AMOREBIETA REAL OVIEDO 1-1

SEGUNDA FEDERACIÓN

ARENTEIRO CEARES 2-0

LLANERA AROSA 3-0

MARINO LANGREO 2-0

SEGOVIANA AVILÉS 1-1

TERCERA DIVISIÓN

ROCES LLANES 1-1

LANGREO B COVADONGA 0-2

LEALTAD VETUSTA 0-1

SAN MARTÍN MOSCONIA 3-0

INDUSTRIAL PRAVIANO 0-3

COLUNGA SPORTING B 1-0

TUILLA LENENSE 0-2

LUARCA NAVARRO 1-1

URRACA TITÁNICO 0-0

CAUDAL L’ENTREGU 0-1

BALONCESTO

LEB ORO

UNICAJA BANCO OVIEDO PRAT Aplazado

LEB PLATA

CIRCULO MARBELLA 61-69

LIGA EBA

LEÓN CORINTO GIJON 97-70

VALLADOLID UNICAJA BANCO B 71-67

BALONMANO

DIVISION HONOR FEMENINA

UNICAJA BANCO MÁLAGA 32-26

PLATA FEMENINA

SIERO UNION FINANCIERA 30-36

LOBAS GLOBAL OVIEDO RODAVIGO 35-19

GIJÓN LANZAROTE 19-31

1ª NACIONAL MASCULINA

FINETWORK GIJÓN UNI. LEÓN 31-31

ATLÉTICA AVILESINA CAMARGO 31-22

OCA HOTELES LUANCO SANTOÑA 20-35

UNION FINANCIERA VETUSTA 31-30

GRUPO IMQ EMB. EZEQUIEL 26-21

HOCKEY SOBRE PATINES

COPA DE EUROPA FEMENINA

TELECABLE BENFICA 3-1

PLATA FEMENINA

ARECES ROCHAPEA 9-2

GATIKAKO PATIN LENA 3-4

PATÍN NALÓN FRAGA 0-9

OK LIGA BRONCES NORTE

JOLASETA ARECES 5-9

TELECABLE ESCOLA LUBIANS 5-2

ROLLER RAXOI Aplazado

OVIEDO BOOLING Descanso

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