Así fue el fin de semana para nuestros equipos

FÚTBOL
SEGUNDA DIVISIÓN
SPORTING EIBAR 0-1
AMOREBIETA REAL OVIEDO 1-1
SEGUNDA FEDERACIÓN
ARENTEIRO CEARES 2-0
LLANERA AROSA 3-0
MARINO LANGREO 2-0
SEGOVIANA AVILÉS 1-1
TERCERA DIVISIÓN
ROCES LLANES 1-1
LANGREO B COVADONGA 0-2
LEALTAD VETUSTA 0-1
SAN MARTÍN MOSCONIA 3-0
INDUSTRIAL PRAVIANO 0-3
COLUNGA SPORTING B 1-0
TUILLA LENENSE 0-2
LUARCA NAVARRO 1-1
URRACA TITÁNICO 0-0
CAUDAL L’ENTREGU 0-1
BALONCESTO
LEB ORO
UNICAJA BANCO OVIEDO PRAT Aplazado
LEB PLATA
CIRCULO MARBELLA 61-69
LIGA EBA
LEÓN CORINTO GIJON 97-70
VALLADOLID UNICAJA BANCO B 71-67
BALONMANO
DIVISION HONOR FEMENINA
UNICAJA BANCO MÁLAGA 32-26
PLATA FEMENINA
SIERO UNION FINANCIERA 30-36
LOBAS GLOBAL OVIEDO RODAVIGO 35-19
GIJÓN LANZAROTE 19-31
1ª NACIONAL MASCULINA
FINETWORK GIJÓN UNI. LEÓN 31-31
ATLÉTICA AVILESINA CAMARGO 31-22
OCA HOTELES LUANCO SANTOÑA 20-35
UNION FINANCIERA VETUSTA 31-30
GRUPO IMQ EMB. EZEQUIEL 26-21
HOCKEY SOBRE PATINES
COPA DE EUROPA FEMENINA
TELECABLE BENFICA 3-1
PLATA FEMENINA
ARECES ROCHAPEA 9-2
GATIKAKO PATIN LENA 3-4
PATÍN NALÓN FRAGA 0-9
OK LIGA BRONCES NORTE
JOLASETA ARECES 5-9
TELECABLE ESCOLA LUBIANS 5-2
ROLLER RAXOI Aplazado
OVIEDO BOOLING Descanso