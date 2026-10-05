Oportunidad de cambio o permitir el poder de los especuladores

Reacciones en Asturias a la convocatoria de elecciones a Cortes Generales del 29N. Las izquierdas las plantean como una dicotomía para elegir entre protección de derechos versus élites especuladoras mientras que las derechas aprecian la oportunidad del cambio de rumbo.

Al gobierno del Principado le parece bien el adelanto. La vicepresidenta del Principado Gimena Llamedo hacer equivaler “especulación” y derecha. "Se trata de continuar el avance de derchos y libertades y reforzando el estado del bienestar o, por otro lado, dar el destino de nuestro país a los intereses ultras, a los intereses de los especuladores". Desde la FSA, "el bloqueo no puede ser una forma de hacer política", alega el secretario de Organización de la FSA Luis Ramón Fernández Huerga para elegir "entre el modelo socialista de aumentar salarios y pensiones y reforzar el estado del bienestar frente al modelo de la alianza de la derecha y la ultraderecha, esa coalición de fondos buitre que buscan el retroceso y la pérdida de derechos sociales".

El presidente del Partido Popular Álvaro Queipo cree que es una oportunidad de cambio. "Una oportunidad por un modelo distinto de país". Este 29 de noviembre Asturias "dirá alto y claro que se puede gestionar mejor con un gobierno de España que cumpla con sus compromisos y ese gobierno será el de Alberto Núñez Feijóo". Por su parte, el alcalde de Oviedo Alfredo Canteli sostiene que "hace falta un cambio de rumbo. Qué pido: que den una oportunidad para cambiar el rumbo de la nación. Veo al PP muy fuerte".

La presidenta de Vox Asturias, Carolina López, ha valorado este lunes que los españoles puedan "pronunciarse en las urnas" tras la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre, aunque ha reclamado prudencia y movilización hasta el día de la votación.

El secretario autonómico de Foro Adrián Pumares reprocha a Sánchez pretender presentarse como el único capaz de resolver el problema de la vivienda cuando, considera, los principales responsables son el PSOE y sus socios.

El secretario de UGT Asturias Javier Fernández Lanero plantea una opción: elegir entre mejoras en las pensiones y otros derechos o en políticas que favorecen a las élites. Sobre la vivienda, exige concreción a los partidos.

El concejal de IU en Oviedo, que, recordamos, fue coordinador estatal de esa misma formación a principios de siglo, cree que su formación llegará en buen momento a los comicios en los que hay que colocar en primera línea las necesidades sociales. La diputada Covadonga Tomé, que recordamos fue expulsada de Podemos y está conformando un espacio propio en el en entorno de Sumar, demanda al PSOE políticas audaces de izquierda transformadora.

EL portavoz socialista de Oviedo Carlos Llaneza cree que su partido tiene que afrontar estas elecciones con humildad, escuchando a la ciudadanía y explicando con claridad que nuestro compromiso con la mayoría social en vivienda asequible, servicios públicos o derechos sociales necesita la fuerza de los votos.