Tellado (Capsa): "espero que el precio de la leche no suba más porque ya lo ha hecho"

Precios de la leche

El director general de Capsa, José Armando Tellado, ha señalado que los precios de la leche ya han subido mucho, por lo que ha dicho confiar en que no tengan que subir mucho más al consumidor. "En el campo, los precios serán los que tengan que ser", ha precisado, no obstante. Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de recibir el premio como directivo del año, otorgado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD). Sobre esta cuestión, ha considerado que los precios al consumidor y en el campo van a depender mucho de los costes también. Por este motivo, no se ha atrevido a aventurar qué va a pasar en 2023.

Sí que se está empezando a ver, según él, el impacto de la subida del precio en el consumo, aunque ha recalcado que no es solo en el campo lácteo y ha añadido que será algo más adelante cuando más se aprecie un cambio. Tellado ha incidido en que las cestas empiezan a "abaratarse", con lo que se compra "un poquito menos, con más frecuencia y producto más barato". A su juicio, si la inflación no empieza a remitir, será la proyección que se vea en 2023; compras más pequeñas más frecuentes y más baratas. La inflación está haciendo "mucho daño", ha reconocido. No ha querido entrar a hablar de que vaya a haber una "guerra de precios", pero sí que ha señalado que aspiran a que la competencia sea "justa" en los lineales y que se les permita presentar su propuesta de valor.

Ha aludido a la confianza de que el consumidor va a saber reconocer el trabajo que hay detrás de las marcas y, sobre todo, de aquellas que tienen al sector primario "en su corazón", como es el caso, según él, de Central Lechera Asturiana.

Tellado, asimismo, ha apuntado que en estos momentos el ganadero tiene un precio que le permite seguir adelante trabajando, a lo que ha remarcado que lo que hay que garantizar es que, lo que se ha conseguido en los últimos meses, tenga "permanencia", y que sean capaces de dar sostenibilidad a una cadena de retribución justa, sostenible, y que el ganadero vea que es ilusionante seguir trabajando en el campo.

Relacionado con ello, ha indicado en que, por el momento, están inmersos en ayudar al ganadero en la situación que se vive por la invasión de Ucrania por Rusia.

En este sentido, ha apuntado que el objetivo es intentar prepararse para que cuando las cosas vuelvan a la normalidad, estar en una mejor posición de la que se tenía antes. Sin perder de vista, eso sí, los proyectos a medio y largo plazo, que son "seguir creciendo y dando futuro al ganadero".

Sobre el premio, ha expresado un "agradecimiento enorme" al jurado y a APD por el reconocimiento al trabajo desarrollado durante todos estos años por Central Lechera Asturiana. Ha insistido, en este caso, en que es un reconocimiento "compartido" con todo el equipo de la empresa.

Trayectoria profesional

Cabe destacar que Tellado se incorporó a Capsa FOOD en el año 2000 donde desempeñó diferentes puestos directivos hasta que en 2013 se convirtió en el primer ejecutivo de la compañía. Además, actualmente es también presidente de la Fundación Knowcosters.

Ha sido presidente de Inlac entre 2016 y 2018 y de Fenil entre 2019 y 2022. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por Icade, con formación complementaria en London School of Economics, ESIC e Instituto San Telmo. Antes de incorporarse a Capsa Food, ocupó diferentes cargos ligados al marketing y al ámbito comercial en Cruzcampo, en la farmaceútica Smithkline Beecham y en Unilever España.