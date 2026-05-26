Los deportistas del Infiesto Atletismo continúan sumando medallas en sus competiciones

A falta de dos jornadas para finalizar las finales de los Campeonatos de Asturias Escolares en pista, los atletas del Club Infiesto Atletismo siguen cosechando medallas. Estas últimas fueron las conseguidas este fin de semana en las pistas de Las Mestas de Gijón donde Lucas Riestra Valiente, después de realizar un fuerte cambio de ritmo, se proclamó Subcampeón de Asturias de los 1.000 ml en categoría sub14 con un tiempo de 3'02".

La otra medalla conseguida por los atletas de este Club, fue para Izan García López, que conseguía la medalla de bronce en la prueba de los 500 ml en categoría sub10 con un tiempo de 1'38".

El fin de semana anterior, el equipo sub10 masculino compuesto por Izan García López, Martín Medina Vigón, Hugo Tolivia Vecino y Marco Cifuentes Rivera, ya había conseguido otra medalla al proclamarse Campeón de Asturias por equipos en esta categoría.