La Media Maratón Ruta de la Reconquista vuelve a protagonizar la actualidad deportiva del fin de semana

Este sábado Cangas de Onís volverá a vivir una de sus citas más especiales: la Media Maratón Ruta de la Reconquista. Una prueba que cumple 38 años de historia, siendo la carrera más antigua de Asturias y una de las tres más veteranas de España. Está previsto que más de 100 voluntarios hagan posible que todo salga bien, demostrando una vez más cómo todo un pueblo se vuelca con esta gran cita deportiva.

Además, desde el Consistorio cangués se destaca que es una carrera con alma solidaria, ya que en esta edición colabora con El Ángel de Javi, un niño asturiano que necesita financiación para su tratamiento.

La competición en un libro

Este jueves, Luis Salcines y Toni, el de Adelmo, han plasmado en un libro los 38 años de historia de la Media Maratón. Todo lo recaudado con su venta irá destinado a apoyar a Javi. Podrá adquirirse en la Joyería Adelmo y mañana en la zona de salida de la carrera.

Porque la Media Maratón Ruta de la Reconquista es mucho más que deporte: es historia, solidaridad, esfuerzo y orgullo de todo un Concejo.

Cita obligatoria para los corredores asturianos

Los participantes, con meta y salida en Cangas de Onís, arrancarán a las 17:30h para recorrer los 21.097 metros de distancia de la prueba decana del calendario atlético en ruta de Asturias y carrera obligatoria para los runners asturianos, a los que se han ido sumando en los últimos años además participantes de otras comunidades autónomas y de diferentes países europeos.