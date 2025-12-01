Veri Corral atrae la inversión millonaria del primer hotel horizontal de Asturias

La firma inmobiliaria de origen llanisco y con sedes en Asturias y Madrid cierra el acuerdo en el que compañía catalana Holacamp prevé invertir cerca de 4 millones para adaptar el complejo Las Hortensias (La Franca) a un modelo de turismo familiar y de naturaleza.

Veri Corral Inmobiliaria actúa como intermediaria en la incorporación de este complejo turístico al plan de expansión de HolaCamp en el norte de España. Se trata de una operación de gran envergadura, gestionada desde la oficina de la agencia en Madrid, que contempla una inversión millonaria entre 2026 y 2030 para transformar el activo y adaptarlo al primer concepto de ‘hotel horizontal’ de la región, un ambicioso proyecto que dotará al complejo de piscina Infinity y estándares de calidad premium para sus huéspedes, en línea con el auge del turismo sostenible y la creciente demanda que vive el Principado.

El camping, que operará bajo la marca HolaCamp, se encuentra en uno de los enclaves más emblemáticos del litoral asturiano, con 3 hectáreas y 120 parcelas. La intervención convertirá a La Franca en uno de los rincones más exclusivos del Cantábrico, en un entorno que destaca por su amplia playa de arena fina, su riqueza natural y su papel como puerta de entrada a Asturias para miles de viajeros cada año. Con esta operación, el histórico complejo de Las Hortensias se incorpora al portfolio de HolaCamp, que sigue avanzando en su ambicioso plan de expansión por el norte de España.

Una operación de referencia en el sector turístico

El proyecto comenzó a fraguarse a principios de año desde las oficinas de Madrid y Llanes de Veri Corral Inmobiliaria, con los socios Borja Cué y Constan Batalla al frente de la operación para de la llegada de la operadora catalana HolaCamp en Asturias. Una inversión que, en sus palabras, “demuestra nuestro compromiso por atraer inversión y valor añadido a nuestra tierra”, reflejando la experiencia de la firma en la gestión de activos singulares.

A lo largo de 2025, destacan que han recibido en su sede madrileña de Alberto Alcocer un total de 26 solicitudes de clientes nacionales e internacionales, interesados en implantarse en Asturias durante el próximo ejercicio. “Nuestra presencia en Madrid nos ha convertido en un observatorio al que muchos acuden antes de pisar Asturias”, señalan Cué y Batalla, subrayando el valor estratégico de la agencia para canalizar inversiones hacia el Principado.

30 años de prestigio

Veri Corral Inmobiliaria es una agencia familiar con más de 30 años de prestigio, fundada en Llanes (Asturias). Liderada por la segunda generación, combina la excelencia del trato local con una sólida visión de expansión. Cuenta con una amplia red de oficinas en Asturias (Llanes, Oviedo, Gijón, Ribadesella) y ha realizado un salto estratégico con la reciente apertura en Madrid. La empresa está en constante crecimiento, con un departamento especializado en obra nueva, una cartera de activos singulares y un fondo de inversión inmobiliario, con la confianza, la profesionalidad y el compromiso de una empresa con raíces. Además, está explorando el mercado internacional, con proyectos en Puerto Cancún (México) o Cap Cana (República Dominicana).